Wikestad: – Skal ikke være mulig - men City kan faktisk klare det

65 dager. 15 kamper. Tre turneringer. Kan Manchester City fortsatt ta full pott - alle de fire titlene de spiller om?

Ligacuptrofeet er allerede i boks, men det er det minst prestisjefylte av de fire. Lørdag fortsetter jakten på de andre tre med ligakamp mot Fulham borte.

– Quadruppelen skal i utgangspunktet nesten ikke være mulig, men Manchester City kan faktisk klare det. De har den definitivt bredeste stallen, men har også et par skader som kan gjøre oppgaven vanskeligere, sier TV 2-kommentator Kasper Wikestad til VG.

Det er altså tre turneringer det handler om:

* Åtte kamper gjenstår i ligaen.

* I FA-cupen venter Brighton i semifinalen.

* I Champions League er det kvartfinale mot Tottenham - altså et helengelsk oppgjør.

Skade- og formsituasjonen ser tilsynelatende bedre ut enn den gjorde for kort tid siden:

* Sergio Agüero, Raheem Sterling og Bernardo Silva er tre nøkkelspillere som alle ser ut til å være i form.

* Kevin De Bruyne er tilbake i trening etter en skade som blant annet satte han utenfor i Belgias landskamper. Det samme er landsmannen Vincent Kompany.

Samtidig er konkurrentene også gode:

* Liverpool leder ligaen med to poeng, og én kamp mer spilt enn Manchester City. Klopps mannskap har foreløpig ikke vist tegn på at de vil gi opp tvekampen med City.

* Hvis City vinner semifinalen, kan det bli FA-cup-finale mot Wolverhampton, som møter Watford i sin semifinale. Det kan bli en hard nøtt å knekke.

* I Champions League er det ingen overdrivelse å si at alt kan skje. Hvis City slår Tottenham, venter vinneren av Ajax-Juventus i semifinalen. Det kan bli veldig tøft.

Men først er det altså Fulham lørdag.

– Fulham borte skal være tre poeng for Man City. For dem er det viktigste å holde trykket oppe på Liverpool. Det er mange der som har rutine på en ligainnspurt, det mangler Liverpool, sier Kasper Wikestad.

VG-tips:

Begge lag scorer. Fulhams tabellsituasjon er kritisk for å si det mildt. London-klubben har 13 poeng opp til rett side av nedrykksstreken, og slik er det til tross for at klubben brukte rikelig med penger til spillerinnkjøp i sommer. Hjemmelaget har blitt påført syv strake tap. Bare én ligaseier har det blitt i 2019, og slik virker det ikke som at oppsvinget skal komme snart. Skal vi peke på noe positivt så er det laget har scoret i 10 av 13 siste ligamatcher. Schürrle (a) er friskmeldt. Manchester City håper å få med igjen noen av Kompany (f), Mendy (f), Stones (f), Otamendi (f), Fernandinho (mb) og De Bruyne (mb). Alle er tilbake i trening etter skader. City holdt på å ryke ut av FA-cupen borte for Championship-klubben Swansea for to uker siden - fikk slik en påminnelse om at alle motstandere må tas alvorlig. Gjestene har sluppet inn mål i fem av åtte siste bortekamper i Premier League .

Publisert: 29.03.19 kl. 07:25

