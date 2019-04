Ødegaard-tallene som imponerer: Så mye bedre er han enn lagkameratene

Søndag bidro Martin Ødegaard (20) sterkt til å stoppe gulljagende PSV. Nå peker 20-åringen seg ut som en av Æresdivisjonens aller beste spillere, ifølge et anerkjent statistikknettsted.

Nå nettopp







– Når man spiller en så bra kamp og scorer et sånt mål mot et lag som PSV Eindhoven, som ofte er med i Champions League og er topplaget i Nederland sammen med Ajax, så betyr det litt ekstra. Da bryter han på en måte en ny barriere, sier landslagsassistent Per Joar Hansen til VG, om prestasjonen til Ødegaard.

Drammensgutten står bokført med seks scoringer og seks målgivende pasninger denne sesongen, men det er kanskje totalen som har imponert mest i 2018/19.

les også Ødegaard har aldri vært bedre: – Fortsatt mange som er kritiske

– Det begynner å lukte svidd. Utvikling går i faser, det er ingen vits å få panikk fordi han ikke har spilt seg til fast plass på Real Madrid ennå. Han har hatt en god, skadefri sesong i en god klubb med en god trener, som har gjort ham godt, sier Viasport-kommentator Paul Thomas Clay.

Han poengterer at Ødegaard er den spilleren vært sist eller nest sist på flest avslutninger i Æresdivisjonen i 2019, med 31 skudd og 49 pasninger (før PSV-kampen) som har ledet til skudd.

– Så at han ikke har noe sluttprodukt, det er rett og slett feil, sier Clay.

FEIRET: Martin Ødegaard (t.v.) feirer målet sitt sammen med lagkameraten Thomas Buitink under kampen mellom Vitesse og PSV søndag. Foto: OLAF KRAAK / ANP

Den norske 20-åringen scorer nemlig svært høyt hos den anerkjente statistikksiden WhoScored.com. Spillerne blir rangert på en skala fra 1 til 10, der parametere som mål, målgivende, pasningssikkerhet, skudd på mål og banens beste-priser spiller inn.

Knuser lagkameratene

Med en rating på 7.70 (av 10) var Martin Ødegaard nok en gang lagets beste spiller da Vitesse spilte 3–3 mot PSV Eindhoven.

Totalt er det nemlig kun seks spillere som scorer bedre enn nordmannen, som blant annet er på plassen over den Barcelona-klare Ajax-midtbanespilleren Frenkie de Jong:

Foto: Skjermdump fra WhoScored.com

Denne grafen viser at Ødegaard har vært i en særklasse sammenlignet med lagkameratene. Mens Ødegaard er nummer syv totalt, er nest beste Vitesse-spiller, Bryan Linssen, på en 32.-plass med 7.15 i rating:

– Klubbyttet han har gjort har gjort ham veldig bra. Han har en trener i Leonid Slutskij som jeg tror har vært veldig viktig for ham. Han har bedret sluttproduktet sitt og blitt bedre defensivt, mener Per Joar Hansen.

Slik kan han bli enda bedre

Lars Lagerbäcks høyre hånd på det norske herrelandslaget trekker frem Ødegaards evne til å gå i press som et område han har forbedret, noe som kommer til sin rett i Norges velorganiserte 4–4–2-formasjon.

– Han fikk noen opplevelser mot Spania og Sverige, hvor han fikk se hvor lista ligger rundt defensivt arbeid. Det var to kamper jeg tror han kan lære mye av, sier han.

– Det var flere, ikke bare Martin, som hadde et par stygge balltap i de forrige landskampene som ikke går på det nivået. Der må vi bli bedre, sier «Perry».

Presset på Ødegaard har vært enormt helt siden han slo gjennom som 15-åring. «Perry» mener at ingen har vært roligere til akkurat det enn Ødegaard selv. Nå står den Real Madrid-utlånte midtbanespilleren overfor en viktig avgjørelse i sommer.

– Han har nok tenkt seg godt om. Det viktigste for unge spillere er å spille, det er ingenting som trumfer det, sier «Perry».

Denne detaljen fra Ødegaard har fått internasjonal oppmerksomhet:

Publisert: 08.04.19 kl. 09:53