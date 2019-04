BYTTET UT: Viking-kaptein Zlatko Tripic gikk ned med en hodeskade i 2. omgang, etter å ha fått en boksehanske i bakhodet fra Tromsø-keeper Karlstrøm. Legen til Tromsø var derimot klar på at Tripic måtte gå av, men kapteinen selv var ikke like enig der han ble geleidet bort til benken. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Viking-kapteinen «tvunget» av banen av Tromsøs lege

(Tromsø – Viking 0–2) Zlatko Tripic gikk i bakken med en hodeskade midt i andre omgang, men mente selv han kunne fortsette. Det gjorde ikke Tromsøs lege.

– Hun ville tydeligvis ikke at jeg skulle spille, sier Vikings kaptein Zlatko Tripic til Eurosport om Tromsøs lege etter 2–0-seieren mot Tromsø.

Da hadde han nettopp vært nødt til å bevitne de siste 24 minuttene fra benken.

Den målfarlige vingen gikk nemlig i bakken etter en duell med Tromsø-keeper Jacob Kallstrøm, og ble liggende og holde seg til hodet.

Da hjalp det lite at han selv mente at han kunne fortsette. Tromsøs lege mente nemlig, i følge Tripic selv, at 27-åringe måtte ut-

– Så svimmel var jeg ikke. Jeg burde ha fortsatt, men Tromsø-legen var fast bestemt på at jeg skulle ut, sier han.

Thorstvedt med «pessmål» og overtidsscoring

På den eneste av søndagens eliteseriearenaer der det fremdeles er minusgrader var det altså det vintervante hjemmelaget Tromsø som fikk det tøft.

Gradestokken var dog enda dypere nede på minussiden på fredagens Tromsø-trening, og det var flere av spillerne som dro på seg småskader, blant andre førstekeeper Gudmund Kongshavn. Det tvang Simo Valakari til å gjøre en endring mellom stengene, og 22 år gamle Jacob Karlstrøm fikk tillit.

– Det var så kaldt her i går, rakk Valakari å si i det korte Eurosport-intervjuet før kampen.

Og det så nesten ut som at fotballskoene til Tromsø-back Juha Pirinen var fryst fast til kunstgresset da han klumsete klarerte en ball rett til Kristian Thorstvedt inne i egen femmeter åtte minutter ut i kampen. Thorstvedt, sønnen til den tidligere Tottenham og Viking-keeperen Erik Thorstvedt, kunne enkelt styre ballen i mål med innsiden av foten.

– Det var et «pessmål». Jeg vet ikke hva vi holdt på med der, sa Tromsøs Daniel Berntsen til Eurosport i pausen.

– Det var deilig, var den umiddelbare reaksjonen til målscoreren.

Det var vintervær sist Tromsø spilte seriekamp også:

Tromsø stanget og stanget etter hvilen, og på overtiden måtte Viking stå imot et voldsomt press fra hjemmelaget, men de røde og hvite fikk aldri ballen inn i nettet.

– Guttene prøvde hardt, men i dag gikk det bare ikke. De prøvde kanskje å gjøre det litt for komplisert. Fotball skal være lett, sa Valakari til Eurosport etter kampen.

I stedet var det Kristian Thorstvedt som tok Tromsø i ubalanse, og denne gangen var det langt fra noe «pessmål». Han dunket sitt andre eliteseriemål ned i høyre hjørne på kynisk vis.

– Det var en bra avslutning av meg, sier en selvsikker tomålsscorer til Eurosport.

– Men det viktigste er at vi drar herfra med tre poeng. I dag kjempet vi virkelig som vikinger, og vi gjorde en meget god kamp, fortsetter han.

SCORET TO: Kristian Thorstvedt (20) scoret sine to første eliteseriemål borte mot Tromsø. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Første Alfheim-seier på 10 år

Viking-trener Bjarne Berntsen var veldig fornøyd med sin tomålsscorer.

– Han var veldig viktig for oss i dag, sa Berntsen til Eurosport.

– Nå har vi et fokus, og det er å holde plassen i Eliteserien. Så da har vi i hvert fall fått en god start.

Viking kan dermed pakke ned alle tre poengene, og sjekke inn bagasjen på Tromsø lufthavn med full pott for første gang på nesten ti år.

24. juni 2009 var nemlig sist gang Viking vant på Alfheim.

– Det er godt å få gjort det, sier Tripic til Eurosport.

Publisert: 07.04.19 kl. 19:57 Oppdatert: 07.04.19 kl. 20:30