Jobb nummer en i kveld: Forsvar fortet Ullevaal

ULLEVAAL STADION (VG) Klisjeen «fort» er helt avgjørende å holde på for herrelandslaget i fotball i kveld. For ryker statistikken for Lars Lagerbäck på Ullevaal stadion er Norge i praksis allerede ute av EM-kvalifiseringen.

Noe av det landslagssjefen har brukt tid på under samlingene det siste året, er å dyrke at Norge, tross noen smeller på bortebane, er ubeseiret på hjemmebane siden Lagerbäck overtok Norge i mars 2017.

10 kamper har Norge spilt på Ullevaal stadion med Lars Lagerbäck som sjef på sidelinjen, og hvis vi tar med den siste hjemmekampen til Per-Mathias Høgmo (4–1 over San Marino, så er det 33 måneder siden Norge sist tapte en kamp på Ullevaal (0–3 mot Tyskland i september 2016).

Det er dette Lagerbäck har dyrket. Og han må bruke psykologi her, fordi Ullevaal er ingen fiendtlig arena å komme til for en motstander – i utgangspunktet. Så det er egentlig ingen grunn til at noen skal frykte Ullevaal stadion, en ganske liten arena midt i et kjøpesenter i utkanten av Oslo.

Men gode resultater bygger selvtillit. Lagerbäck vet det. Og her ligger Norges sjanse: Går de ubeseiret gjennom EM-kvalifiseringen på hjemmebane, så er sjansen ganske god for at det blir sluttspill sommeren 2020. Og med poengtapet mot Sverige, har ikke Norge til en ny bom: Kun tre poeng er godt nok.

Ingen norsk landslagssjef har gått ubeseiret gjennom sine 10 første landskamper på hjemmebane – før Lars Lagerbäck klarte det via Ola Kamaras overtidsscoring mot Sverige 26. mars.

Her er de seks siste landslagssjefenes 10 første kamper på hjemmebane:

* Drillo 1 (1990–92): 5 seirer 2 uavgjorte 3 tap. 17 poeng.

* Semb (1998–2000): 5 seirer 2 uavgjorte 3 tap. 17 poeng.

* Hareide (2004–05): 4 seirer 4 uavgjorte 2 tap. 16 poeng.

* Drillo 2 (2009–11): 8 seirer 1 uavgjort 1 tap. 25 poeng.

* Høgmo (2013–15): 2 seirer 5 uavgjorte 3 tap. 11 poeng.

* Lagerbäck (2017–19): 7 seirer 3 uavgjorte 0 tap. 24 poeng.

Det er imidlertid langt fra Lagerbäcks 10 Ullevaal-kamper uten tap, til Drillos rekord-rekke med 30 hjemmekamper uten tap, fra 1991–98. 20 seirer og 10 uavgjorte ble fasiten på syv år ubeseiret på norsk jord.

Det ga Norge to VM-sluttspill og svært nær et EM-sluttspill. Og Lars Lagerbäck vet hva som skal til for å få landslag til sluttspill: Han klarte det med både Sverige og Island. Og hjemmebane var alltid et tema.

I Norges pulje er det mest logisk at Spania stikker fra og vinner, mens Sverige, Romania og Norge kjemper om annenplassen. Sverige har fått det beste utgangspunktet: Seier hjemme mot Romania og uavgjort borte mot Norge. Det er etter skjema til annenplassen i puljen.

Taperen på Ullevaal (uavgjort er lite verd for begge) er trolig ute av kampen. Det er så enkelt som at hvis Norge ikke vinner i morgen, så må trolig kampene i både Stockholm og Bucuresti vinnes om EM skal nås via den vanlige kvalifiseringen.

Det er derfor kampen i kveld må vinnes, og det blir ikke enkelt. Romania er nummer 25 på FIFA-rankingen, Norge er nummer 50. Romania er i fremgang, etter noen magre år. Og de få oppgjørene mellom nasjonene har vært svært jevne, både i resultater og spill.

Tre poeng i kveld er tingen.

Avspark: 20:45.

