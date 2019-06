arrow-left

























expand-left arrow-right SAMMENSVEISET GJENG: Tross et surt tap mot Frankrike i tøffe rammer, sto det norske laget samlet etter kampslutt. I midten trøstes Ingrid Syrstad Engen, som lagde straffesparket før 1–2.

Tapet kan være en gavepakke

NICE (VG) (Frankrike – Norge 2–1) En ensom trompet spilte «Alt for Norge» da det norske landslaget kom inn til oppvarmingen på Allianz Riviera. Det var også melodien resten av kvelden.

VM-kok, 26 deilige grader og sol på dagen i Nice, 20 behagelige grader og et voldsomt trykk klokken 21 – og to timer senere ljomer Allez les Bleus på tribunen.

Frankrike fikk sin seier, sikkert ubehagelig knepen, men kunne takke fansen for hjelpen. De norske spillerne sto igjen lenge og var borte i den røde svingen med en ganske god følelse. Ingrid Syrstad Engen, som lagde den avgjørende straffen og sikkert følte seg ganske skyldig, fikk en varm og god klem av moren.

Og det er bare å løfte hodet igjen med en gang for de norske spillerne etter 90 tapre minutter mot en av de store VM-favorittene.

Først og fremst handlet denne kampen om hva Norge er laget av.

Svaret er disiplin og akkurat så hardt defensivt arbeid som forventet. Svaret er også en begrenset evne til å spille ut et av de beste lagene i verden, men 1–2-nederlaget viser at det er mulig å skape trøbbel mot de fleste.

Dessuten: Resultatet gir styrket selvtillit for laget som jakter VM-medalje, og paradokset er at nederlaget kan være en gavepakke.

Vinneren av gruppen møter nemlig, etter all sannsynlighet, USA i en eventuell kvartfinale, og det er nesten umulig å se for seg at Norge slår ut nasjonen som har tatt medalje i alle syv verdensmesterskapene (tre gull, ett sølv, tre bronse).

Nå ligger det isteden an til et gigantmøte i kvartfinalen, mellom vertsnasjonen og de regjerende amerikanske mesterne.

Dette forutsetter selvsagt at Norge må gjøre jobben i den siste gruppespillskampen. Med norsk seier over tabelljumbo Sør-Korea (trolig holder det med uavgjort), venter Italia, Brasil eller Australia i 8-delsfinalen, og ingen av dem er umulig. Med avansement vil etter alt å dømme England bli motstander i kvartfinalen.

Nå er det ikke sikkert at fremadstormende England er enklere enn USA, men det er mye lettere å se for seg en norsk seier mot nasjonen som slo Norge 2–1 i 8-delsfinalen for fire år siden.

De fleste trodde Frankrike skulle feie over enda en motstander, men Norge var godt forberedt på hva som ventet. Martin Sjögren valgte å gjøre ett bytte fra sin første kamp: Inn med Karina Sævik, en 23-åring fra Karmøy som spiller for Kolbotn. Hun skulle være med å skape defensiv stabilitet på høyresiden.

SJOKKET: Norge utlignet til 1–1 etter et uvanlig selvmål av Wendie Renard. Da ble det stille på det fullsatte stadion i Nice, som Isabell Herlovsen illustrerer. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Jeg håper å spille i Kopervik for alltid, sa elleve år gamle Karina Sævik til Haugesunds Avis i 2007. Slik gikk det ikke. Heldigvis. 12 år senere VM-debuterte hun mot vertsnasjonen, i sin femte landskamp, den andre fra start, og hun har all mulig grunn til å være stolt av innsatsen.

Hun rakk å vise at hun ikke er redd for noen. Sævik gikk rett i kroppen på Amel Majri, Frankrikes venstreback med den herlige teknikken og nummer 10 på ryggen, og Lyon-stjernen fikk en slitsom 1. omgang.

Norge var tidvis gode før pause, hadde noen sjanser og Sævik var farlig frempå flere ganger. Men etter pause sprakk det altfor fort for Norge.

Før minuttet var spilt kom Majri løs på venstresiden og fant Valérie Gauvin, som rev seg løs fra Maria Thorisdottir og sendte Frankrike foran.

Da var det fare på ferde, da kunne Norge revnet, men den defensive norske grunnmuren er ganske solid bygget. Da Guro Reiten fant Isabell Herlovsen, som nok en gang var nest sist på et selvmål kunne det blitt Norges første uavgjortresultat på to år.

I NICE: Trond Johannessen.

Men det norske laget orket ikke så mye fremover, Caroline Graham Hansen fikk lite til, og da videodommerne landet på at Ingrid Syrstad Engen ble litt for voldsom i duellen med Marion Torrent ble Norge senket av en VAR-straffe.

Men den bør ikke senke den norske moralen og troen på at det er mulig å komme et stykke av gårde i VM.

Norge hadde trøbbel på venstresiden før pause, Kristine Minde sliter med posisjoneringen, men man bør være forsiktig med å plassere for mye skyld på henne. Norsk fotball greier ikke å skape gode nok venstrebacker, og i mesterskap etter mesterskap er det spillere som ikke er veldig godt vant med plassen som får jobben. Og Minde løftet seg i 2. omgang.

Kaptein Maren Mjelde var sterk som dirigenten bak. Hun fikk overraskende nok jobben med å stoppe 22 centimeter høyere Wendie Renard på dødballene, og fikset den jobben også ved å gå smart i kroppen på den fryktede franske stopperen.

Mjelde kommer til å drive frem laget sitt mot Sør-Korea også, og de fortjener at trompeten på tribunen er med på mandag også.

