Delikat valg for Lagerbäck: – Jeg fortjener å stå

ULLEVAAL (VG) Sten Grytebust (29) har levd i skyggen som tredjekeeper for Norge. Nå har statusen hans vokst, mens to konkurrenter er ute. Da dukket en Rosenborg-keeper opp.

RBKs André Hansen har kun sagt seg aktuell for A-landslaget når minst to etablerte keepere er ute. Nettopp det er situasjonen i de kommende EM-kvalikkampene mot Romania og Færøyene: Både Rune Almenning Jarstein og Ørjan Nyland er uaktuelle på grunn av skade.

Sten Grytebust mener det er hans tur nå. Men den lojale 29-åringen, som blir FC København-spiller fra sommeren, er usikker på om han får dra nytte av ansiennitetsprinsippet.

– Det er jo sånn det er i arbeidslivet ...

– Nei da, det vet jeg ikke. Jeg er alltid stolt av å møte opp for Norge, enten jeg er nummer én, to eller tre i køen. Jeg synes at jeg fortjener det, men det er treneren som bestemmer, sier den tidligere Aalesund-keeperen til VG.

Solbakken: – Blitt modigere

Han har tre og et halvt gode år bak seg i Odense, og med utløpende kontrakt ble det «krig» mellom FC København og Brøndby for å sikre seg «Superligaens beste keeper».

FCK var villig til å legge fem millioner kroner på bordet i signeringsbonus, i tillegg til lønn på rundt tre millioner kroner, ifølge Ekstra Bladet.

– Det sier seg selv at jeg tar et ganske stort steg fra Odense til FCK, men utover det vil jeg ikke gå inn på noe om lønn, sier Grytebust.

FCK-sjef Ståle Solbakken mener keeperen har tatt «stille og rolige steg» i Danmark.

– Han har forbedret seg i feltarbeidet, og blitt tøffere. Han holder ikke så mange baller, men bokser mye og fornuftig. Han har blitt modigere, vurderer Solbakken.

– På streken er han jo veldig, veldig god og reaksjonssterk. Han har også et fornuftig fotarbeid og er en god sweeper med riktig avstand til backrekken, tillegger han.

Om Grytebust får status som førstekeeper i FCK, sier han:

– Det blir andrekeeperen til Norge mot andrekeeperen til Finland (Jesse Joronen). I FCK må vi ha konkurranse på alle plasser, sier Solbakken, som ikke har noen formening om hvem Lars Lagerbäck bør velge av Grytebust og Hansen.

Han sier at han ikke har sett nok av Rosenborg-keeperen over tid.

På VGs spørsmål om Lars Lagerbäck tenker på signaleffekten hvis han starter med en keeper som har sagt nei til Norge, eller om det blir en ren sportslig vurdering, svarer den norske landslagssjefen:

– Bra spørsmål. Man vekter naturligvis alt. Man vil jo ikke ha en situasjon hvor en spiller ikke satser hundre prosent. Vi har gjort denne dealen, at han (André Hansen) stiller opp hvis vi har skader. Jeg skal jo egentlig ikke være takknemlig for det, men jeg er det likevel. Han er såpass bra. Og det er elitefotball vi driver med, så iblant får vi gjøre unntak, sier Lagerbäck.

– Stiller de likt?

– Offisielt ja.

– Uoffisielt?

– Da vet man aldri hvordan man resonnerer.

