KEEPERTALENT: MIF-keeperne Mathias Eriksen Ranmark (i bildet) og Julian Faye Lund blir sett på som to unge keepertalenter. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Kompisene gjenforent i Mjøndalen: – To fremtidige landslagskeepere

MOLDE (VG) Julian Faye Lund (19) og Mathias Eriksen Ranmark (23) startet begge keeperkarrieren i Oppsal før veien gikk videre til hver sin erkerival. Nå kjemper de om keeperplassen i Mjøndalen og blir sett på som to fremtidige landslagskeepere av lagkamerat Christian Gauseth (34).

– Faren hans var trener for meg da Julian var veldig liten, og da sa han at jeg måtte passe meg for Julian var på vei. Da tenkte jeg - ja særlig. Han tar ikke meg igjen liksom, men det har han virkelig gjort, skryter Eriksen Ranmark til VG om keeperkollega og kompis Faye Lund før han fortsetter:

– Han er en fantastisk keeper og en keeper for fremtiden.

Begge keepertalentene startet karrieren i Oppsal før Faye Lund signerte for Rosenborg, mens Ranmark Eriksen gikk til Molde.

Like før sesongstart var det keeperkrise i Mjøndalen og ungguttene ble hentet på lån frem til sommeren. Dermed ble de gjenforent i Mjøndalen og trigges av å konkurrere mot hverandre igjen.

– Det er bare gøy. Vi er gode kompiser. Han er fire år eldre enn meg, så vi var ikke så tett da, men vi har alltid vært rundt hverandre. Nå er vi romkamerater, prater om alt mulig og har det gøy sammen. Det er også viktig for å ha en sunn konkurranse, sier Faye Lund til VG.

Hard konkurranse

Faye Lund fikk tillit av Mjøndalen-trener Vegard Hansen i seriepremieren mot Vålerenga og leverte en sterk prestasjon. Men noen tabber i de påfølgende serierundene og en smell i ribbeina gjorde at Eriksen Ranmark fikk prøve seg mellom stengene.

– Jeg føler jeg ikke har spilt meg ut av laget. Jeg er god nok og føler jeg fortjener å spille. Det blir spennende fremover, sier Faye Lund som skal representere Norge i sommerens U20-VM.

Eriksen Ranmark drømmer om å komme tilbake til Aker Stadion og kjempe om keeperplassen i Molde.

– Målet er å bli førstekeeper i Molde og ta over etter Andreas (Linde). Det er det jeg jobber for hver dag, men akkurat nå vil jeg vinne fotballkamper med Mjøndalen, forteller Ranmark.

– Fremtidige landslagskeepere

Mjøndalen-trener Vegard Hansen er klar over at keeperne hans har en fortid sammen i Oppsal. Han har stor tro på målvaktene.

– Det er to spennende keepertyper. Faye Lund har jeg sett mye i Levanger og gjennom landslagsspill. Ranmark har jeg fulgt helt siden han spilte i Oppsal og 2.divisjon, og da Molde hentet han var han på blokken vår. Så dette er to veldig gode og unge keepere, sier Hansen til VG.

Kaptein og lagkamerat Christian Gauseth deler synet til Hansen.

– Har du en formening om hvordan de er på feltet?

– De er så profesjonelle, men det er ikke en negativ mine eller sutring over å sitte på benken. Når man oppfører seg slik kommer man til å nå langt og det er to gutter med en stor fremtid foran seg, sier Gauseth til VG og legger til:

– Det er to gutter som har en lysende fremtid og slik jeg ser - to fremtidige landslagskeepere.

Mjøndalen sliter med å henge med i svingene. Nå har bruntrøyene spilt seks strake seriekamper uten å vinne (0–3–3). En liten opptur sikret mjøndølingene seg rett nok med midtukens cuptriumf borte mot Konsgvinger (3–0). Men det er ikke til å komme unna at laget er i nedrykkstriden.

Viking veklser i serieresultatene for tiden, men har totalt sett klart seg veldig bra i år. Siddisene holder i 7.plassen før helgens øvrige oppgjør.

Publisert: 30.06.19 kl. 10:05

