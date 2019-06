SISTE TRENING: Caroline Graham Hansen (i midten) på søndagens treningsøkt før skjebnemøtet mot Sør-Korea. Foto: Jostein Magnussen

«Caro» nekter å snakke om egen VM-innsats

BEZANNES (VG) Hun var høyt oppe etter seieren mot Nigeria og knust etter tapet for Frankrike, men Caroline Graham Hansen (24) vil ikke snakke om sine egne prestasjoner i VM.

Nå nettopp







Etter treningen i går – før skjebnemøtet mot Sør-Korea i dag – spurte VG hvordan hun vurderte sin egen innsats i de to første VM-kampene.

– Det føler jeg er et tåpelig spørsmål å komme med nå etter to kamper. Det er uviktig å stå og kommentere sin egen innsats. Det er ikke dét det handler om, men at vi som lag fungerer godt og det har vi gjort. Har vi som lag fungert godt, så har også enkeltspillerne vært bra innad i laget, sier «Caro».

I VM-åpningen mot Nigeria spilte Barcelona-proffen til en sekser på børsen. I tapet mot Frankrike fikk hun fem poeng – og tre poeng på VGs folkebørs.

VG Live 21.00: Sør-Korea-Norge

Landslagssjef Martin Sjögren forklarer Graham Hansens skuffelse etter Frankrike-kampen med at hun alltid legger listen høyt.

– Hun stiller høye krav til seg selv og følte at hun ikke kom opp på det nivået mot Frankrike – selv om jeg mener hun var god i den kampen. Sånn er det med mange av disse spillerne, de vil prestere på et høyt nivå hele tiden. Så er det vår oppgave å sørge for at det blir en balanse slik at de kan finne en prestasjonsmodus som er fordelaktig, sier Sjögren.

les også Norske spioner så Italias storseier – kan bli Norges motstander

Før VM var det flere som hevdet at nøkkelspillerne måtte lykkes dersom Norge skulle ha noen sjanse til å nå langt i dette mesterskapet. Ingrid Syrstad Engen, 21-åringen som sikret Norge VM-plass med sin 2–1-scoring i kvaliken mot Nederland, har vært en av profilene.

På treningsfeltet her i Bezannes utenfor Reims legger ikke Syrstad Engen skjul på at hun er preget av alvoret, at det har gjort at hun ikke har fått vist seg fra sin beste side.

– Anstrengt

– Det blir noe anstrengt ved det man foretar seg. Man blir litt redd for å gjøre feil, i hvert fall i starten av kampene, så kommer man seg mer inn i det. Jeg merker godt at det er et høyere tempo, og det var det spesielt mot Frankrike, sier trønderen.

Mot vertsnasjonen forårsaket hun straffesparket som gjorde at Norge ikke fikk med seg noe.

– Jeg håper å kunne slippe meg mer løs. Når jeg går ut på banen har jeg alltid som mål å ha roen og gjøre det som jeg pleier. Det er tøffere å få det til i et VM, men jeg tror jeg skal komme meg opp på det nivået og gleder meg til Sør-Korea-kampen, sier Ingrid Syrstad Engen.

Caroline Graham Hansen mener utgangspunktet før den siste gruppespillkampen er bra.

– Vi har hatt en fantastisk kamp mot Nigeria og gjør en bra match mot Frankrike hvor vi føler vi har mer inne som lag. Jeg er fornøyd med at vi har skapt oss et godt utgangspunkt før siste kampen mot Sør-Korea og bitter for at vi ikke fikk det ene poenget mot vertsnasjonen, sier «Caro».

Hvis Frankrike slår Nigeria er Norge likevel videre som toer selv med tap for Sør-Korea. Skulle Nigeria vinne og Norge tape er Martin Sjögrens mannskap i så fall avhengig av å bli blant de fire beste treerne for å komme seg videre. Men da møter Norge en gruppevinner i åttedelsfinalen.

Se tredje utgave av vårt VM-magasin:

Publisert: 17.06.19 kl. 11:29