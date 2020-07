IKKE STRAFFBAR: Dommersjef Terje Hauge mener denne handsen fra Vikings Axel Andrésson ikke burde vært avblåst. Kort avstand, armen i naturlig posisjon og intet forsett er årsakene, begrunner han. Foto: Skjermdump TV Norge

Full forvirring rundt handsregel: – Det skjer så fryktelig mye dumt

MJØNDALEN/BODØ/DRAMMEN/SARPSBORG (VG) Ny sesong i Eliteserien, nye diskusjoner rundt hands. Flere profiler VG har snakket med, skjønner lite av den nye regelen.

Også denne sesongen har handsregelen kommet i fokus i starten av Eliteserien.

Så sent som torsdag kveld raste Sarpsborg 08-spillerne over at Vegard Forren ikke ble avblåst for hands i straffefeltet etter denne situasjonen:

– Der og da følte det som det ikke var så mye jeg kunne gjort. Ballen treffer hånda, men det er ikke jeg som søker den. De som kan reglene får avgjøre det, kommenterte Forren.

Og lørdag forrige uke ble Vålerenga tildelt et kontroversielt straffespark mot Viking, da Axel Óskar Andrésson gjorde det han kunne for å skjule armen bak ryggen:

– Skjer mye dumt

VG spurte flere Eliteserien-profiler om de egentlig forstår regelen i sin nåværende form, og fikk et nokså entydig svar.

– Helt ærlig, jeg vet ikke. Det skjer så mye dumt i alle matcher. Den til Vålerenga mot Viking, for eksempel, jeg skjønner ikke hvordan han skal få hånda mindre. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig, sier Mjøndalen-stopper Sondre Solholm Johansen.

Fra og med årets sesong opererer dommerne i Eliteserien med nye handsregler, som ble innført internasjonalt 1. juni (se faktaboks).

Dette sier handsregelen Regel 12 i NFFs dommerinstruksjon regulerer hva som er straffbar hands og ikke. Disse reglene har vært i kraft internasjonalt siden 1. juni 2019, og siden 1. januar 2020 i Norge. 1. juni 2020 kom ytterligere to presiseringer – at armen stopper ved armhulen, og at en hands i offensiv sekvens kun skal være straffbar om den umiddelbart leder til mål eller målsjanse og oppfyller ett av de andre kriteriene. Det er straffbar hands dersom en spiller: Gjør sin kropp unaturlig større ved hjelp av armer og hender.

Har armer/hender over skulderhøyde.

Scorer et mål mot motstanderlaget eller skaper en målsjanse for sitt lag etter at ballen har vært i kontakt med armer/hender.

Med forsett bruker sine armer/hender (både statisk og i bevegelse) for å berøre ballen, oppnår ballbesittelse eller oppnår kontroll på ballen. Det er ikke straffbar hands dersom: Ballen ble spilt direkte fra spillerens egen kropp (unntatt armer/hender).

Ballen ble spilt direkte fra kroppen til en annen spiller på nært hold.

Armene/hendene holdes nær kroppen og gjør den ikke unaturlig større.

En spiller faller og har armer/hender mellom kroppen og bakken for å støtte seg eller dempe fallet. Alt av kriterier og materiell til teori er tilgjengelig på Fotball.no. Kilde: Norges Fotballforbunds dommerinstruksjon (februar 2020). Vis mer

I NISO-undersøkelsen 2019 kom det frem at nesten halvparten av spillerne i Norges øverste divisjon ikke forsto hvordan handsregelen innenfor straffefeltet fungerte.

Mye tyder på at det ikke er blitt noe klarere.

– Nei, jeg forstår det egentlig ikke. Jeg har fått med meg at hvis angriperen rører ballen i feltet, skal det være frispark, men det er ikke lett å bli klok med tanke på straffesparksituasjonene, sier Bodø/Glimts midtbaneterrier Patrick Berg.

Sarpsborgs Bjørn Inge Utvik var også full av spørsmål etter denne situasjonen:

Sympatiserer med dommerne

Aalesund-trener Lars Bohinen og Godsets Henrik Pedersen måtte dele poengene i Drammen, og deler også syn på dommernes utfordringer i handsøyemed.

– Det er vanskelig for dommerne, og spørsmålet er om det kunne blitt forenklet. Dommere, som oss, gjør feil – og det kan vi leve med. Med VAR kunne vi nok luket bort noen av dem, sier Bohinen.

– Den er tydeligvis vrien for mange. Det er den for oss også. Dommerne kan reglene, men alt skjer så fort. Jeg sympatiserer med dommerne, tillegger han.

Strømsgodset-sjef Henrik Pedersen svarer «ja, sånn noenlunde» og smiler bredt når VG spør om han kan handsreglene.

– Men det er hele tiden vurderinger. Det er ingen enkel oppgave for dommerne. Det går så hurtig, og det er «lett» for oss som ser det etterpå. Men selvfølgelig er det vanskelig for alle, sier Pedersen.

Felles forståelse

Dommersjef Terje Hauge sier at det har vært et stort fokus på hands de siste årene, og at instruktører og toppdommere reiser rundt til klubbene for å illustrere hva som er straffbar hands og ikke.

– Vi dommere har nok en felles forståelse av handsregelen, men det er klart at når man kommer ut på banen, kan det være vanskelig med tanke på avstand, vinkler og så videre, sier han.

Den tidligere toppdommerne sier hands har vært en utfordring helt siden han selv var aktiv, og at de nye handsreglene vil gå seg til etter noen runder.

– Men det vil alltid være situasjoner der vi ikke kan bedømme treffpunktet, og du skal være sikker før du peker på straffemerket. VAR vil også kunne hjelpe dommerne treffe de rette beslutningene i straffesituasjoner, påpeker Hauge.

Publisert: 04.07.20 kl. 06:01

