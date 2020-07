SØRGER: José Mourinho og Serge Aurier fotografert i en kamp mot Norwich i begynnelsen av mars 2020. Foto: DYLAN MARTINEZ / X00177

Aurier etter drapet på broren: – Jeg føler ikke hat

José Mourinho sier at Tottenham vil gi Serge Aurier (27) all den tid han trenger for å sørge etter at broren hans ble drept natt til mandag.

Tottenham-spillerens bror, Christopher, ble skutt utenfor en nattklubb i Toulouse i Sør-Frankrike. Nå har en mann meldt seg selv og tilstått det brutale drapet på 26-åringen, melder L'Equipe og andre franske medier.

– Det var veldig smart av han å melde seg. Nå må ting roe seg ned. Jeg føler ikke hat eller behov for hevn. Jeg jobber i en verden der du må være rolig, og jeg er rolig. Jeg tror på rettferdighet, men jeg er lei meg og fortsetter å sørge over min brors død, sier Aurier i et intervju med La Dépechev.

Høyrebacken forteller videre om bakgrunnen for drapet.

– Det handlet om en kvinne. Christopher pratet med exen sin. Den nye kjæresten hennes ville at han skulle slutte med det. Christopher ignorerte ham, og da han skulle kjøpe mat kom mannen tilbake og skjøt ham.

Serge Aurier har vært på banen i 30 Premier League-kamper denne sesongen, og var allerede tilbake for Tottenham forrige onsdag da klubben møtte Newcastle.

– I øyeblikket så har jeg og andre i klubben bare snakket med ham for å støtte en person som har opplevd en tragedie i familien sin, sa portugiseren, som ikke ville presse Aurier til å spille.

– Alle er ulike. Folk reagerer på ulike måter, så vil kommer til å respektere Serges avgjørelse 100 prosent. Han skal ikke presses til å spille, sa Mourinho før kampen, gjengitt av football.london.

Det var tirsdag kveld en mann meldte seg ved en politistasjon Korsika og innrømmet at det var han som hadde trukket av, skriver La Dépêche. Christopher Aurier ble funnet blødende, med skuddsår i mageregionen. Han ble kjørt i hui og hast til et sykehus i bydelen Rangueil. Her kjempet leger for hans liv, men han døde kort tid etter ankomst til sykehuset, omtrent klokka fem mandag morgen.

De to brødrene spilte i sin tid sammen i RC Lens, men mens Serge Aurier tok steget videre til Paris Saint-Germain og Tottenham, slo bror Christopher aldri igennom på høyeste nivå. Serge Aurier er også kaptein på landslaget til Elfenbenskysten, der han er født.

– Han var bedre enn meg, men jeg var mer dedikert. Han hadde talent. Han hadde kvaliteten, mens jeg hadde besluttsomheten, sier Tottenham-spilleren til La Dépeche.

Tottenham har i en uttalelse sagt at «vi støtter Serge i denne vanskelige tiden og ber om at personvernet til spilleren og familien hans blir respektert. Alle i klubben sender sin oppriktige medfølelse til Serge og familien».

Franske medier spekulerer i årsaken til drapet, men politiet har ikke kommet ut med noe konkret.

Kylian Mbappé er blant de mange som på sosiale medier har vist sin medfølelse med Aurier (som forlot Paris Saint-Germain samme dag som Mbappé kom):

