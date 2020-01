32 MÅL: Leke James scoret 17 ganger i Eliteserien for Molde i fjor – lagkamerat Ohi Omoijuanfo (til venstre) nettet 15 ganger. Her under Europa League-kvaliken mot KR Reykjavik. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Kun europeisk «toppliga» aktuelt for Leke James – blir trolig i Molde

MOLDE (VG) Enda en klubb har signalisert interesse for Molde-toppscorer Leke James (27). For nigerianeren er kun en overgang i Europa aktuelt – og da tynnes alternativene ut i løpet av det neste døgnet.

Europas overgangsvinduer Ligaer som stenger natt til lørdag 1. februar: Belgia (nummer 8 på UEFAs ligaranking), Danmark (13), England (2), Spania (1), Frankrike (5), Tyskland (3), Hellas (17), Italia (4), Nederland (9), Nord-Irland (48), Portugal (6), Skottland (16) og Tyrkia (11). Øvrige europeiske deadlines (utvalg): 6. februar: Israel (23). 7. februar: Serbia (18). 17. februar: Romania (29) og Sveits (20). 21. februar: Russland (7). 22. februar: Tsjekkia (14). 28. februar: Ukraina (10). 2. mars: Polen (28). 31. mars: Sverige (21). 1. april: Norge (22).

Etter torsdagens trening sier 17-målsmannen fra 2019 at kun klubber i Europas toppligaer er interessant dersom han skal forlate seriemesteren i dette vinduet. Idet fredag 31. januar går over i lørdag 1. februar lukkes overgangsvinduet i 13 av Europas ligaer.

– Nå vil jeg bli i Europa. Jeg har vært i Asia tidligere. Flere faktorer spiller inn samtidig her, som familie, grunngir Leke James, som var i kinesisk fotball etter at han ble solgt fra Aalesund etter 2015-sesongen. Våren 2018 returnerte han til norsk fotball og Molde og skrev kontrakt ut kommende sesong.

Da VG spør om det er topp fem eller topp 10 han legger i «Europas toppligaer», svarer han:

– Sånn rundt der, eller midt i mellom. Det må være et steg opp.

– Så hvis du ikke blir solgt i morgen, da blir du her?

– Definitivt. Jeg er her, smiler Leke James – som ikke ser poeng i å kommentere interessen rundt ham før det er enighet mellom Molde og den aktuelle klubben.

Det var det ikke i nærheten av å være da tyrkiske Göztepe kom med sitt millionbud tidligere i januar. Etter det VG kjenner til har ytterligere en klubb kommet på banen og signalisert interesse for spissen.

– Det er ingenting på mitt bord som tyder på at Leke James blir solgt i løpet av fredag, sier Moldes administrerende direktør Ole Erik Stavrum til VG.

– Så da er en overgang til Europa utelukket?

– Iallfall store deler av Europa, påpeker Molde-direktøren.

Trener Erling Moe garanterer at han ikke vil tviholde på toppscoreren – dersom økonomien er riktig for Molde, og budgiver er interessant for spilleren.

Men med Ohi Omoijuanfo operert og trolig ute av ordinær fotballtrening frem til mars måned, blir det neppe snakk om noe billigsalg dersom James skal forlate Aker stadion.

Moe innrømmer at ting tyder på at han beholder toppscoreren fra gullsesongen iallfall frem til sommeren.

– Ja. Jeg håper vi har Leke her, og per dags dato er han er. Jeg har ingen andre intensjoner enn at han er her i 2020, sier Moe.

Ruben Gabrielsen (Toulouse) og Etzaz Hussain (foreløpig klubbløs) er de to øvrige som har reist fra seriemesteren. Stopperkapteinen regnes erstattet av Stian Gregersen, som kommer tilbake fra lån hos svenske Elfsborg. For Hussain kan det derimot komme inn en ny midtbanespiller.

– Til det kan jeg si at der er vi i markedet, opplyser Erling Moe.

