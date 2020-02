Liverpool videre i FA-cupen etter selvmål

(Liverpool-Shrewsbury 1–0) Liverpool sendte utpå tidenes yngste startellever i jakten på en plass i 5. runde i FA-cupen.

Med A-spillerne på en velfortjent vinterferie måtte Liverpool stole på «juniorene» i omkampen mot nivå 3-laget Shrewsbury (2–2 i første kamp).

U-23-trener Neil Critchley styrte en ellever med en gjennomsnittsalder på 19 år og 102 dager. Den gamle rekorden var ligacupmøtet mot Aston Villa i desember. Da var snittalderen 19 år og 183 dager.

Liverpool var best i 1. omgang men klarte ikke å få uttelling. I starten av 2. omgang hadde Liverpool to store målsjanser, begge ved Neco Williams. Det første skuddet satte han over keeper Max O´Leary. Det andre skuddet var innenfor rammen, men Shrewsbury-keeperen reagerte med en lynkjapp beinparade.

Før timen var spilt trodde Shaun Whalley lenge at han hadde scoret på Anfield, men mens Shrewsbury-spillerne feiret fastslo VAR-teamet at spissen var offside-plassert.

I andre enden fortsatte Liverpool å sløse med mulighetene. 71 minutter var spilt da Curtis Jones plutselig ble spilt fri alene med keeper, men Liverpool-kapteinen skjøt hull i luften da han skulle avslutte.

MÅTTE HA HJELP: Harvey Elliott (t.h.) i en duell med Ro-Shaun Williams i cupreturen i kveld. Shrewsbury-stopperen sendte Liverpool-videre med sitt selvmål. Foto: Jason Cairnduff, Reuters

Liverpool måtte ha hjelp for å score i kveld. En ufarlig langpasning fra Neco Williams ble headet inn i eget mål av Ro-Shaun Williams etter en misforståelse mellom stopperen og keeperen. Da var det spilt 75. minutter.

På tampen fikk Liverpool flere store muligheter da Shrewsbury sendte alle mann i angrep, men det ble med det ene selvmålet.

I 5. runde venter Chelsea i London.

PS! Wayne Rooney scoret ett av målene da Derby slo Northampton 4–2 - også det omkamp i FA-cupen.

Publisert: 04.02.20 kl. 22:56 Oppdatert: 04.02.20 kl. 23:18

