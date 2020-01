BUNDESLIGA-PROFF: Norske Julian Ryerson er en del av Union Berlin. Foto: Scanpix

Ryerson før Bundesliga-duell mot Haaland: – Jeg merker hysteriet

Union Berlin-spiller Julian Ryerson (22) fra Lyngdal ser frem til lørdagens kamp mot Erling Braut Haaland (19) og Borussia Dortmund på Signal Iduna Park.

Ryerson ble hentet til Union Berlin fra Viking sommeren 2018. Da fikk nordmannen beskjed fra ledelsen om at målet var å rykke opp til Tysklands øverste nivå innen to år. De lyktes allerede etter ett – og var dermed klar for klubbens aller første sesong i tysk Bundesliga.

Lørdag møter Ryerson en annen norsk unggutt foran over 81 300 tilskuere på Signal Iduna Park, som er brennhete Braut Haalands nye hjemmearena i Dortmund.

– Det er vanvittig, det han har gjort så langt. Det er bare å ta av seg hatten for det. Det er moro at flere nå har fått opp øynene for Bundesliga, for det er en kul liga. Det er et kjempeoppstyr rundt ham, men for meg vil det ikke spille noen rolle før eller underveis i kampen, forteller Ryerson til VG.

– Stortrives

Ryerson opplyser at han har en travel dag, men 22-åringen finner et ledig kvarter. Han snakker blant annet om kvalitetsforskjellen på norsk og tysk fotball og hvordan han stortrives som en del av kultklubben Union Berlin i Tysklands hovedstad.

Han forteller også om samarbeidet med den kravstore, men sympatiske treneren Urs Fischer (53), samt hysteriet rundt landsmannen Braut Haaland etter Dortmund-spissens fem historiske mål på bare to opptredener i Bundesliga.

– Jeg har vært her i et og et halvt år nå, og det har egentlig bare har gått én vei. Det har bare vært positivt. Vi hadde en kjempegod første halvdel av sesongen. Nå har vi startet på den andre halvdelen, og det ser veldig bra ut. Jeg har det helt topp, forteller Ryerson.

Etter å ha rykket opp sist sommer, har Union vunnet syv av 19 kamper. Det har ført dem til en sterk 11. plass på tabellen. Ryerson har vært på banen i seks av matchene. Han startet senest mot serieleder RB Leipzig for snaut to uker siden.

– Det er en kul klubb og byen er helt topp. Jeg stortrives. Det er kult å spille fotball for denne klubben, forteller Ryerson.

I DUELL MED SUPERSTJERNE: Ryerson stopper her Leipzig-spiss Timo Werner som har scoret 20 ligamål denne sesongen. Foto: Jens Meyer, AP

Kultklubben

For supporterne av Union Berlin står verdier som hardt arbeid, åpenhet og inkludering sterkt. De misliker det meste som har med «den moderne fotballen» å gjøre.

På hjemmearenaen Stadion An der Alten Försterei vil folk stå, ikke sitte. Flere av supporterne var også redde for hva som ville skje om de rykket opp i fjor.

Frykten var å bevege mot å bli en kommersiell merkevare. De fryktet at klubben ville mistet identiteten sin. Red Bull-eide RB Leipzig er sett på som skrekkeksempelet.

Da det ble klart at lagene ville møtes i sesongens første kamp, varslet Union-supporterne tidlig en 15 minutter stille protest mot det dem mener RB Leipzig representerer.

– Dette er en litt spesiell klubb. Fansen vår er jo annerledes, med en stadion og historikk som ikke er lik alle andre. Du merker det best på kampdag. Uansett hvordan det går, så er det ingen som forlater stadion. Alle står igjen etter kamp og støtter oss, forteller Ryerson.

RYKKET OPP: Ryerson var med på opprykket fra 2. Bundesliga i fjor. Foto: EPA

Solide

Akkurat som supporterne ønsker, er laget hardtarbeidende. Ifølge Ryerson tillater heller ikke hans sveitsiske trener at noen ikke gjør oppgavene dem er satt til.

– Vi er et lag uten luksusspillere. Vi er godt organiserte og slipper til lite bakover. Samtidig har vi kvalitet fremover og vi har en styrke på dødballer. Der har vi vært veldig bra denne sesongen. Det er heller ikke ofte vi slipper oss nedpå i løpet av 90 minutter. Vi er stabile, forklarer Ryerson.

Nordmannen er kjent for å være svært anvendelig, men er primært høyre back. Utfordringen er at lagkaptein Christopher Trimmel (32) i utgangspunktet bekler den posisjonen.

Det har bidratt til at Ryerson også har blitt brukt som sentral midtbane og kant, og han lar seg ikke affisere av at det er tøff kamp om spilletiden. 22-åringen føler han utvikler seg hele tiden.

HET: Braut Haaland smeller her inn sitt første mål på Signal Iduna Park – det fjerde av totalt fem nettkjenninger så langt i tysk Bundesliga. Foto: AFP

Haaland-møte

Når avspark tas på Signal Iduna Park klokken 15.30 lørdag ettermiddag, håper Ryerson å være i startelleveren. Det blir i tilfelle hans første opptreden på den enorme arenaen med «den gule veggen».

Han forventer at Dortmund vil styre banespillet, men har god tro på at de kan få med seg poeng tilbake til Berlin.

– Det er naturlig å tenke at de vil ha ballen mest – men vi skal prøve å gjenskape noe av det vi har gjort de siste gangene vi har møtt dem. Vi slo dem 3–1 på hjemmebane tidligere denne sesongen og holdt på å slå dem ut av cupen i fjor. Vi vet hva som er mulig, forteller Ryerson, som merker at det er stor oppmerksomhet rundt Haaland i Tyskland for tiden.

– Jeg merker hysteriet. Det var noen tyske journalister som spurte meg om ham senest i dag. Jeg tror at det er flere som har fått øynene opp for tysk fotball i Norge etter at han kom ned hit. Det syns jeg er kult.

PS: Matchen vises på Viasport 1.

