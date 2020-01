Manchester City cruiset videre i FA-cupen

(Manchester City – Fulham 4-0) Oppgaven gikk fra vanskelig til nær umulig for Stefan Johansen & Co. da Fulham-kaptein Tim Ream lagde straffe og fikk rødt kort før seks spilte minutter. Manchester City er videre i FA-cupen.

Så enkel er fotballen av og til.

Regjerende Premier League-mester Manchester City var allerede enorme favoritter mot Championship-treer Fulham, så da Tim Ream rev ned Gabriel Jesus med resultatet straffe imot og rødt kort, var løpet egentlig kjørt.

İlkay Gündoğan limte ballen i hjørnet fra krittmerket, og det ble tidlig klart at spørsmålet ikke var om Manchester City kom til å vinne, men hvor mye.

Det ble til slutt 4–0, noe som betyr at Manchester City, som også vant FA-cupen i fjor, er videre til den 5. runden av den tradisjonsrike turneringen.

I tillegg til Gündoğans fulltreffer fra 11 meter før ti spilte minutter, noterte Bernardo Silva seg for et mål i den første omgangen.

Han så egentlig ut til å ha mistet momentet etter å ha mottatt ballen i Fulham-boksen, men den fotrappe portugiseren vendte på en femøringen og plasserte ballen i hjørnet uten engang å se på mål.

Målene før hvilen førte til at de lyseblå fra Manchester rundet 100 scoringer denne sesongen, det som første lag i noen av de fem store ligaene, ifølge Opta.

2-0 ble til 3-0 da Gabriel Jesus nikket ballen kontant i mål på innlegg fra João Cancelo, og 3-0 ble til 4-0 da samme brasilianer brukte hodet til å styre inn returen fra Phil Fodens skudd på åpent mål fra kloss hold.

Jesus’ to mål kom med omtrent to minutters mellomrom, i det 73. og 75. minutt, og resten av kampen ble en videreføring av transportetappen hjemmelaget begynte på etter straffen tidlig i kampen.

Om tre dager håper Ole Gunnar Solskjær at hans menn kan by på mer motstand enn Fulham. Da møtes de to Manchester-lagene til dyst i ligacupen.

