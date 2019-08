OPPRØR: Jacco Swart og Erik Solér varsler et europeisk opprør mot forslaget om ny Champions og Europa League om fire år. Foto: Jostein Overvik

Slår Europa-alarm: – Motstanden er stor

GARDERMOEN (VG) Mens Rosenborg og Molde kjemper om plass i Champions og Europa League foregår en helt annen kamp på bakrommet. Fra 2024 kan veien til de to største europeiske turneringene nesten bli stengt for norske klubber.

Planen er blant annet at bare fire Champions League-plasser skal stå åpne for kvalifisering, ifølge dokumenter New York Times omtalte før sommeren. Rosenborg & co. havner sannsynligvis på et nytt nivå 3 i europacupene.

– Ingen andre enn de største klubbene i Europa ønsker dette systemet, sier Erik Solér – sportssjef i Norsk Toppfotball. Jacco Swart dunker fem store fingre i bordet på Radisson-hotellet på Gardermoen. Der har han nettopp møtte de daglige lederne i alle norske toppklubber.

– Motstanden er stor fra mange europeiske ligaer, klubber og forbund. Det virker slettes ikke som UEFA (Det europeiske fotballforbundet) har bred støtte for dette, sier nederlenderen, som er ny direktør i European Leagues – sammenslutningen for alle toppligaer i Europa.

– Heldigvis mobiliseres det rundt om i Europa nå. UEFA kan ikke bare bry seg om de aller største klubbene. De har ansvar for alle, sier han til VG.

Det ligger an til drama om fremtiden til Champions og Europa League. UEFA-president Aleksander Ceferin har plutselig avlyst et stort møte som skulle vært holdt 11. september. Det europeiske fotballforbundet har utsatt avgjørelsen.

– UEFA har allerede gitt beskjed om at de ikke vil avgjøre saken i år. Jeg kan med sikkerhet si at det er fordi de opplever stor motstand, hevder Swart.

Dette er European Leagues Organisasjon som representerer mer enn 900 europeiske klubber fra 32 ligaer i 25 land. Inkludert norsk eliteserie, 1. divisjon og de fire store ligaene – Premier League, Bundesliga, La Liga og Serie A. Jacco Swart er direktør i European Leagues, mens svenske Lars-Christer Olsson er president. Vis mer

Erik Solér i Norsk Toppfotball mener Norge ikke sto godt nok opp mot forandringen som kommer om to år.

For allerede fra 2021 blir det langt verre for norske klubber å komme inn i gruppespillet (32 klubber i begge turneringer). Et nytt, lavere nivå i Europa League, med 64 lag, er det mest sannsynlige for andre enn den norske seriemesteren.

Om fem år kan det bli enda vanskeligere. UEFA luftet tidligere i år et forslag der hele 24 av 32 plasser i Champions League skal gis til deltagende klubber foregående sesong. Kvalifiseringen vil bare handle om de fire siste plassene.

Solér mener det vil gjøre det så godt som umulig for norske klubber å komme til Champions League.

– Man lager en «closed circuit» hvor de store og mest attraktive klubbene fra de største ligaene skal spille mot hverandre. Så skyves klubber fra Norge, Sverige og Danmark enda lenger ned. Det blir også vanskelig å komme inn på nivå 1 i Europa League, sier sportssjefen.

Solér mener RBK i realiteten vil havne på det laveste trinnet.

Den norske eliteserien er i dag ranket som nummer 23 i Europa. Det vil være langt fra nok til at den norske seriemesteren får være med i kampen om de fire ledige plassene i den planlagte Champions League.

VG kunne sist høst gjennom datalekkasjene «Football Leaks» fortelle om planer for en superliga, der UEFA ikke var nevnt med ett ord. Det har senere kommet ut at de mektigste klubbene i Europa – representert gjennom organisasjonen ECA – vil ha et mye mer lukket system der antallet gruppespillkamper i Champions League øker fra seks til 14. Pengestrømmen vil også øke dramatisk til de aller best.

– Det vil gi Champions League økte inntekter på bekostning av den nederlandske æresdivisjon, norsk eliteserie, men også på bekostning av engelsk Premier League. Det betyr at de får mindre verdi. Leicester ville med dette systemet som ligamester ikke vært kvalifisert for Champions League. For der vil det allerede være fire engelske lag, mener Jacco Swart.

Den europeiske ligadirektøren fortsetter:

– Det vil skape problemer for klubber som har inntektene sine nasjonalt. De fleste – uansett om de kommer fra Belgia, Spania eller Norge – baserer seg på sitt eget marked. Hvis verdien av den norske ligaen går ned så påvirker det hele fotballsystemet i Norge negativt.

FC København, Ajax og Celtic skal ifølge Ekstra Bladet foreslå et helt annet system der klubbenes innsats i Europa de siste 10 sesongene skal danne grunnlaget for rangeringen.

Swart kan ikke garantere at European Leagues vil støtte forslaget fra de beste klubbene i Danmark, Nederland og Skottland.

– Jeg kjenner ikke alle detaljene i forslaget, men kan si at vi vil ha et system hvor klubbene alltid må kvalifisere seg gjennom prestasjoner nasjonalt. Men vi er for at antallet klubber øker. I dag har vi 80 klubber i gruppespillet og vil fra 2021 ha 96 klubber. I forslaget for 2024–27 skal 128 klubber delta. Det er vi ikke imot, understreker Swart.

Han varsler at ligaenes organisasjon vil komme med sitt eget forslag. Jacco Swart er opptatt av at de «sosiale midlene» til de nasjonale ligaene økes fra dagens 7 prosent til 20.

– Vi er opptatt av tre ting: At deltagelse kommer etter nasjonale prestasjoner, vi kan ikke få flere datoer for internasjonale kamper, og vi vil ha en større spredning på pengene. Også til de klubbene som ikke kvalifiserer seg til internasjonale kamper.

Publisert: 21.08.19 kl. 06:17

