Deila tar ansvar for VIFs seierstørke: – Altfor mye frykt

VALLE (VG) Med seier forrige helg kunne Vålerenga vært med i medaljekampen, i stedet ble det årsverste. Trener Ronny Deila (43) gir uttrykk for at «medaljeangst» kan ha grepet spillerne.

– I mine øyne er det årsverste. Det var noe vi ikke hadde ventet. De fire siste kampene har vært for dårlige, sier Deila til VG etter 1–2-tapet for Haugesund på hjemmebane.

August har vært et lite mareritt for Vålerenga. På fire kamper har ikke Oslo-klubben vunnet én eneste gang. Forrige søndag gikk Kjetil Rekdal, tidligere VIF-trener, hardt ut mot klubbens utvikling.

– Vi skaper ikke nok. Det er den største utfordringen vi har. Tidligere har vi ligget på fem til femten målsjanser. I dag har vi vel én, kanskje to. Vi må tørre å spille mye mer. Det virker som at det er altfor mye frykt for å gjøre feil, sier 43-åringen.

Slik så det ut da Vålerenga gikk fra 1–0 til 1–2 mot FKH:

At VIF ikke har vunnet en kamp siden 5. juli tar han fullt ansvar for.

– Jeg kan gjerne skylde på spillerne, men først må du se deg selv i speilet. Jeg må se hva jeg kan gjøre annerledes, så må spillerne gjøre det samme og så må vi samles og løfte oss.

– Ronny har en del av ansvaret, men spillergruppen har også en stor del. Når spillerne ikke leverer og «gutta» ikke er på, så er ikke det Ronnys feil. Det må spillergruppen ta på sin egen kappe, sier Herolind Shala til VG.

Med seier over FKH søndag kveld, kunne Deilas mannskap tatt et steg opp og vært à poeng med Rosenborg på 4. plass – i nærheten av medaljekampen.

– Jeg tror det er mange som vil veldig mye. Forventningene her er store. Nå hadde vi et håp om å være med der oppe (i toppen av tabellen) og da kan det godt hende at alvoret blir litt for mye, sier Deila.

– Da sitter man igjen med at man må i stedet for at man kan og ønsker. Du har ikke en medaljemulighet – du eier den ikke. Det er noe du kan få, med gode prestasjoner, sier VIF-treneren.

Deila møtte pressen på Valle mandag formiddag. Han svarte på kritikken fra Kjetil Rekdal:

Magnus Lekven vet ikke hva de mangler for å bli et stabilt topplag.

– Det gjelder å gjenskape de gode prestasjonene. Til tider gjør vi det, men vi er altfor ustabile. Den koden må vi knekke hvis vi skal ligge i toppen av serien.

– Vi må «back to basic» med de tingene vi gjør og jobbe oss inn i hver eneste kamp. Snu trenden. Muligheten er der allerede neste mandag. Da må vi ha en helt annen glød og spilleglede i det vi driver med, avslutter Deila.

Sist VIF vant en kamp i Eliteserien var maktdemonstrasjonen som endte med 6–0-seier over topplaget Bodø/Glimt:

Publisert: 26.08.19 kl. 15:09

