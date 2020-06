TOMMELEN OPP: Det har ikke vært noe snakk i corona-pausen om at Ole Gunnar Solskjær sitter utrygt i managerstolen. Foto: Francisco Seco / AP / AP

Solskjærs første 50 kamper: – Nå er det lov å forvente topp fire hvert år

Ole Gunnar Solskjær (47) har gjennomført 50 ligakamper som Manchester United-manager. Bare Jürgen Klopp (53) og Pep Guardiola (49) har gjort det bedre. Men United-fansen krever mer.

Nå nettopp

Etter at Manchester City banket Arsenal onsdag, har både Solskjær og hans nærmeste konkurrenter 50 seriekamper siden kristiansunderen overtok ansvaret i United rett før jul i 2018.

Tallene for de beste på «Solskjær-tabellen» er utregnet av blant andre fotballstatistikeren Christoffer Johansen (@bojochris):

Liverpool: 50 kamper - 134 poeng. Snitt: 2,68.

Man. City: 50 kamper - 114 poeng. Snitt: 2,28.

Man. United: 50 kamper - 85 poeng. Snitt: 1,70.

Leicester: 50 kamper - 83 poeng. Snitt: 1,66.

Chelsea: 50 kamper - 83 poeng. Snitt: 1,66.

Arsenal: 50 kamper - 76 poeng. Snitt: 1,52.

Wolves: 50 kamper - 75 poeng. Snitt: 1,50.

– 85 poeng på 50 kamper er for dårlig isolert sett, sier Dag Langerød, redaktør for Manchester Uniteds supporterklubb.

– For å vinne ligaen har det krevd 90–100 poeng de siste sesongene. Da må du langt over to poeng i snitt.

– Hva synes du om utviklingen til Solskjær?

– Han hadde en veldig god start, så en svak avslutning på forrige sesong og ditto på denne sesongen. Men så løsnet alt den siste tiden før coronapausen. Så nå er jeg spent på hva vi får – og ikke minst neste sesong.

United-redaktøren roser det Solskjærs menn viste den siste halvannen måneden før ligaen ble coronastanset.

– Når vi ser på det laget som var i februar- mars, med Bruno Fernandes på plass, legg til at Rashford og Pogba kommer tilbake, og eventuelt et Jadon Sancho-kjøp i overgangsvinduet, så kan dette laget komme opp på nivå med Liverpool og City. Men det spørs om de klarer å stabilisere seg. Det er der vi får et svar på spørsmålet om Ole Gunnar Solskjær som manager er god nok til å konkurrere med Guardiola og Klopp.

Dag Langerød er klar på at neste sesong blitt litt for tidlig for «nye Manchester United», men han er likevel både kravstor og optimist:

– Basert på det vi så i februar-mars, så er det lov som United-fan å forvente soleklart topp 4 hvert år. Og kanskje gullkamp i løpet av to sesonger. Det blir vanskelig, men mye ser ut til å være på rett vei.

United-redaktøren mener at det er et særdeles godt tegn for Solskjær at det har vært helt stille om manageren i corona-pausen.

– Det er et sterkt signal om at han er i ferd med å få til noe. Men dessverre starter vi på mange måter på null igjen nå etter coronaen.

– Alle piler pekte rett vei før nedstengningen, både lagmessig og for enkeltspillere. Men vi vet hvor skjørt dette er. Så nå spørs det hvordan de takler det. Jeg er veldig spent på hva som kommer til å skje fredag!

Publisert: 19.06.20 kl. 16:52

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 29 19 3 7 71 – 31 40 60 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

