Minner om maktmisbruk

Av Leif Welhaven

IKKE LENGER I ELITESERIEN: Lillestrøm rykket ned fra Eliteserien etter å ha kollapset mot Start. Foto: Terje Pedersen

Hvis en klubb i toppfotballen er i stand til å innfri smittevernkravene myndighetene har godkjent, er det ytterst problematisk at Norges Fotballforbund nekter denne aktøren trening med kontakt.

Det er ikke noe nytt at kritiske innfallsvinkler mellom idrettsaktører ofte er mangelvare i det offentlige ordskiftet. Men dette har vært ekstra påfallende rundt det nær unisone ropet fra innsiden om å komme i gang igjen, uansett hva andre ikke får lov til.

Nå som målet om å starte Eliteserien er nådd, skal det bli interessant å se hvordan ulike parter tilnærmer seg problemstillingene som står i kø. Det er nemlig et stykke fra myndighetenes overordnede klarsignal, til å lande ordninger som både fremstår rettferdige og funksjonelle i detalj.

Situasjonen til Lillestrøm er et betegnende eksempel på at «Eliteserien nå, alle andre senere...» er et prinsipp som kan lyde enklere i teorien enn det er om man dykker ned i materien.

For første gang på 53 år opplevde klubben i fjor et nedrykk, og selvsagt er ambisjonene på Romerike å gjøre OBOS-oppholdet så kort som overhodet mulig. Kostnader er kuttet, men det er beholdt en organisasjon med en profesjonalitet som gjør det trolig at klubben kunne vært i stand til å innfri kravene som følger av Norges Fotballforbunds protokoll for smittevern.

Hva er da legitimiteten til at Lillestrøms profesjonelle stall ikke skulle kunne trene med kontakt innenfor regimet Abid Raja har sagt at er innenfor? Er klubben for eksempel noe dårlige ressursmessig rustet til å takle noe slikt enn Sandefjord?

På toppen av dette er det et faktum at mange av eliteserieklubbene har belastet statskassen i pandemien, gjennom å permittere spillere i en eller annen grad. Det har Lillestrøm valgt ikke å gjøre. Klubben har fortsatt å ta økonomisk ansvar for alle sine ansatte, og har med det ikke ubetydelige lønnskostnader i en krevende tid.

Da er selvsagt målet å ivareta klubbens fremtid best mulig. Samtidig har Lillestrøm spillere med karrierer som preges av hvilke rammebetingelser som gjelder.

Da er det ikke irrelevant om det åpnes opp for kontakttrening allerede nå, hvis «Fugla» skulle kunne få det til innenfor rammene myndighetene har godkjent, sammenholdt med å måtte vente i flere uker til. Sistnevnte er nemlig linjen Norges Fotballforbund legger seg på, fordi de velger å se på situasjonen rent ligavis, i stedet for på hvem som har driftet klubben sin tilstrekkelig profesjonelt eller ei.

Dette er en prinsipielt interessant problemstilling.

Finnes det legitimitet for å «straffe» Lillestrøm i en form for sosialdemokratisk solidaritet med klubber som Øygarden og Stjørdals-Blink, eller andre som vil slite med å oppfylle smittevernprotokollen?

I så tilfelle er det interessant å se hvordan kampen for det som opplagt er forskjellsbehandling den ene dagen, blir erstattet av at differensiering ut fra ressurser visstnok er uaktuelt den andre.

Det overordnede spørsmålet er det vanskelig å se et godt svar på: HVORFOR skal ikke Lillestrøm kunne få takle og duellere på trening hvis de ikke bryter en eneste av forutsetningene myndighetene har satt?

Hvis svaret på det er verdien av å sikre likebehandling og rettferdighet, nærmer resonnementet til norske fotballmyndigheter seg å bite seg selv i halen på en måte som minner om maktmisbruk.

Har du kjempet for forskjellsbehandling og vunnet, er det ikke så troverdig å trekke solidaritetskortet i egne rekker...

Publisert: 08.05.20 kl. 22:55

