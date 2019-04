MENER ALVOR: Ole Gunnar Solskjær, som her kommer kjørende inn på Manchester Uniteds treningsfelt fredag morgen, er klar for å være «nådeløs» i sommer. Foto: PA

Solskjær varsler nådeløse tiltak: – Kommer til å bli vanskelig

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) er klar over hvilken enorme utfordring han står overfor når storheten Manchester United skal gjenreises.

Under andre del av pressekonferansen før lørdagens hjemmekamp mot West Ham, som United og Solskjær kommer til med fire tap på de fem siste, legger ikke nordmannen skjul på at det vil kreve en opprydning i klubben dersom de skal kjempe om de største titlene igjen.

– Jeg har ingen illusjon om at dette blir en enkel oppgave. Det kommer til å bli vanskelig. Det kommer til å bli «survival of the fittest» eller «survival of the best». Så nådeløse må vi være, sier en ærlig og direkte Solskjær, som ikke legger skjul på at han er ute etter å fornye spillerstallen:

– Vi trenger spillere her som kan ta oss fremover. Det innebærer kulturen i garderoben og hva vi gjør hver eneste dag som får oss til å utfordre om tittelen igjen. Liverpool og Manchester City er for øyeblikket for langt foran oss enn det vi liker.

– Vi har ingen illusjoner, det kommer til å bli hardt arbeid. Det kommer til å bli tatt noen tøffe avgjørelser av meg, Mick (Phelan, assistent) og klubben, sier Ole Gunnar Solskjær .

Vil beholde assistenten

Han trekker frem assistenten Phelan til tross for at United foreløpig ikke har bekreftet at Solskjærs høyre hånd fortsetter i klubben. Nordmannen sier han «tror» klubben og Phelan har kommet nærmere en enighet, og at han «håper» Sir Alex Fergusons gamle hjelper blir værende.

På spørsmål om det kommer til å være i rollen som assistenttrener eller «teknisk direktør», en stilling United forventes å investere i, svarer Solskjær:

– Jeg ønsker å jobbe med Mick Phelan, og jeg vil at han skal gjøre jobben han gjør nå. Noen ganger er vi i dette landet mer opptatt av hva jobbeskrivelsen er, snarere enn hva folk gjør. Det Mick gjør, er mer enn bare å være assistenttrener, selv om han er assistenttreneren. Han er en fantastisk fyr å ha her.

Solskjær kommer utvilsomt til å ha hendene fulle til sommeren. I tillegg til å kjøpe spillere må han løse en rekke floker i den nåværende spillerstallen: Ander Herrera og Juan Mata har kontrakter som utløper denne sommeren; David de Gea og Marcus Rashford har bare ett år igjen av sine avtaler; og Paul Pogba kobles stadig oftere til Real Madrid.

Madrid-kampanje?

På spørsmål om franskmannen er preget av spekulasjonene, og om han tror det foregår en kampanje fra Real Madrids side for å lokke ham dit, svarer Solskjær:

– Det kan hende det er en kampanje, det kan hende det er pressen, du vet aldri hva det er, men i mine samtaler med Paul har han alltid vært positiv. Jeg ser ingen forskjell hos ham når vi snakker sammen. Han er fokusert på å prestere, og er en stolt spiller. Han gir alltid sitt beste.

En annen avgjørelse som må tas før neste sesong, er hvem som skal bli Manchester Uniteds nye kaptein. Nå er det på papiret Antonio Valencia som har ansvaret, men det er bestemt at veteranen forlater klubben ved sesongslutt.

– Vi får se hvem som er her neste sesong. Jeg har et par spillere i hodet mitt som kan være i kapteinsgruppen. Vi hadde Antonio, men han drar. Vi har hatt Ashley Young, vi har hatt Paul Pogba og David de Gea. Chris Smalling har vært kaptein. Det er spillere her som kan være kaptein på banen. Vi må bare bestemme hvem som skal være stemmen i og rundt klubben, sier Solskjær.

– Har du noen kriterier?

– Det er alltid enkelte kriterier. Det må være en av de «kulturelle arkitektene», for å bruke et fint ord. Noen du ser opp til, noen med de rette vanene, og som har standardene og personligheten til å være det.

