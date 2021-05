Utskjelte PSG-spillere klager på dommeren: − De må respektere oss

(Manchester City-Paris Saint-Germain 2–0, totalt 4–1) Paris Saint-Germain har pådratt seg rødt kort i begge kampene mot Manchester City. Mauricio Pochettinos elever mistet hodet ut over i 2. omgang.

Ángel Di María pådro seg rødt kort tirsdag. Han lot seg provosere og sparket til Manchester City-kapteinen Fernandinho. Det var ikke så lurt.

Også i den første kampen fikk Paris Saint-Germain rødt kort. Den gang var det Gueye som mistet hodet.

I tillegg til det røde kortet til Ángel Di María, fikk fire PSG-spillere gult kort: Verratti, Herrera, Kimpembe og innbytter Danilo. Den nederlandske dommeren Björn Kuipers nølte ikke med å dra kortene opp av lommen. Også City-spillerne Kevin De Bruyne og Oleksandr Zinchenko fikk gule kort.

I et intervju vist på TV 2 sier PSGs midtbanespiller Ander Herrera:

– Vi må respektere at dommerne har en tøff jobb, men de må respektere oss. Han sa «fuck off» til Leandro Paredes, og det er ikke respekt.

– Jeg vet at de har det tøft, men si aldri «fuck off» til en spiller, for vi har stor respekt for dem, så vi ber om det samme tilbake, fortsetter Herrera.

Brede Hangeland og Erik Thorstvedt i TV 2-studio kjøper ikke PSG-spillerens uttalelser:

– Det er ingen unnskyldning. Disiplinen må du ta ansvar for selv, sier Brede Hangeland i TV 2-studio.

– Det rettferdiggjør ikke PSGs oppførsel, mener hans kollega Erik Thorstvedt.

Også Marco Verratti uttaler til RMC:

– Dommeren sa «fuck off» til meg. Hvis vi sier det, blir vi utestengt i ti kamper.

Brede Hangeland følger opp i TV 2-studio etterpå:

– City var markert bedre på disiplin. Disiplin er viktig – unngå kort, unngå å bli en mann mindre, som PSG blir i begge disse kampene. Mot slutten mister de hodet fullstendig.

– Dette viser hvilken utfordring Mauricio Pochettino har med å holde stur på denne gjengen, fastslår hans kollega Erik Thorstvedt.

Mauricio Pochettino har tapt flere kamper mot Pep Guardiola enn han har tapt mot noen andre i sin karriere. Det er hele 12 kamper, ifølge statistikktjenesten OptaJoe.

– De mistet hodet og begynte å sparke oss, sier tomålsscorer Riyad Mahrez i et intervju vist på TV 2.

– Mauricio Pochettinos mannskap tålte ikke å få stryk. Det var ganske skammelig oppførsel av PSG utover i 2. omgangen, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker på direkten.

– Pinlig oppførsel, sier mannen ved hans side, Petter Myhre.

– Over 180 spilte 40–45 minutter med ti mann. Det utgjør en stor forskjell. Men slik er fotball, sier PSG-sjef Maurio Pochettino ifølge uefa.com.