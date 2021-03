SUPERSTART: David Datro Fofana scoret mot Hoffenheim i Europa League i Molde-debuten. Her omfavner han lagkamerat Birk Risa. Foto: PABLO MORANO / X07441

Molde-juvelen sjokkerte familien: − Det var press fra overalt

GRANADA/MARBELLA (VG) Franske klubber ville ha ham. Belgiske klubber ville ha ham. Han var i samme tropp som Arsenal- og Tottenham-stjerner. Likevel endte han opp i Molde. Nå forteller David Datro Fofana (18) historien om hvorfor.

Du kan høre det nesten hver gang det ivorianske stortalentet er involvert på Molde-trening. Praten på sidelinjen. Begeistringen.

– Jeg kan ikke huske sist vi hadde en spiss som tok de løpene der, kommenterer Mattias Moström, den mangeårige Molde-spissen som nå har blitt individuell trener i klubben, til hovedtrener Erling Moe under mandagens treningsøkt i solfylte Marbella.

Moe svarer tilsynelatende med å be Moström holde lavere profil. Det må ikke hausses for mye, det står tross alt en VG-journalist like ved.

Men det er en stadig dårligere skjult hemmelighet.

Akkurat som han har gjort ved innhoppene mot Hoffenheim og Granada, skaper Fofana kaos for de han spiller mot på trening. Teknisk, kraftfull, eksplosiv; et konstant uromoment.

Molde-fansen skriker etter å få se mer av juvelen, men han er fortsatt ikke ferdig skolert. Det var tydelig mot slutten av torsdagens Granada-kamp at han ikke hadde oppfattet instruksjonene om press uten ballen godt nok.

Språkbarrieren er den største utfordringen, Fofanas engelsk er begrenset og Moe ber ofte fransktalende Mathis Bolly om å oversette instruksjonene for unggutten under treningsøktene.

– Han er en utrolig lovende spiller, men vi holder på med å skolere ham inn i dette. Det er en av årsakene til at han ikke har startet til nå. Vi trenger den tydeligheten i det defensive. Så får vi se hvor fort vi klarer å få ham på plass. Kanskje allerede på torsdag, sier Erling Moe til VG med et lurt smil.

Fofanas galskap kan være ingrediensen som trengs for å snu 0–2-tapet i Granada til avansement i Budapest torsdag kveld.

– De forstod ingenting

Det er, som agent Atta Aneke beskrev til VG etter at overgangen var et faktum i februar, «egentlig et mirakel» at Fofana er Molde-spiller.

Gamleklubben Abidjan City FC har kritisert Molde for å opptre uredelig da de hentet ham uten å betale noen overgangssum, men det skyldtes at spillerens kontrakt med amatørklubben ikke var gyldig.

Dermed betød det lite at franske Angers hadde lagt inn bud på 11 millioner kroner forrige sommer. Strasbourg bød 10 millioner. Belgiske Waasland-Beveren fire millioner.

Likevel står det igjen et spørsmål som selv de mest ihuga Molde-tilhengerne stiller seg: Hvorfor velger et ivoriansk stortalent som ikke snakker engelsk, og som nylig ble tatt ut i Elfenbenskystens A-landslagstropp, å signere for en klubb i Norges 23. største by?

– Jeg sjokkerte alle. Alle spurte meg: «Hvordan kan du takke nei til Frankrike og Belgia for å dra til Norge?» De forstod ikke. De forstod ingenting, sier Fofana til VG og slår ut med armene.

ENGASJERT: David Datro Fofana forteller VG om reaksjonene i hjemlandet da han var fast bestemt på å signere for Molde. Foto: Per Lianes

– Det var press fra overalt. Overalt! Til og med familien min presset meg. De var sterkt imot at jeg skulle flytte til Norge. Men jeg tok valget mitt for et år siden. Og jeg nektet å la meg presse. Etter hvert forstod familien meg, forklarer han.

I mars i fjor, like før nedstengningen av landet, var han nemlig på prøvespill i Molde. Da var han fortsatt et forholdsvis ubeskrevet blad. Han rakk bare to treningsøkter før coronaen sendte ham hjem, men det var nok. Han falt pladask.

– Da jeg kom, ble jeg nesten slått i bakken av kulden. Men det gikk over. Så ble jeg kjent med spillerne og trenerne. Jeg er en fyr som observerer. Og måten jeg ble tatt imot, var som om jeg var i Elfenbenskysten. Jeg følte meg som hjemme. Umiddelbart. Så hvorfor ikke bli? Hvorfor ikke dra et sted du føler deg så bra? Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men det bare klaffet. Jeg brukte to uker på å bestemme meg for at jeg ville tilbake til Molde, sier Fofana.

Mathis Bolly har vært særlig hjelpsom. Han snakker fransk med Fofana og omtales av ivorianeren som en «storebror».

FØLER SEG SOM HJEMME: En åpenhjertig og glad David Datro Fofana under intervjuet med VG i Spania. Foto: Per Lianes

– Fikk tilbud om fem ganger så mye lønn

Det var altså ikke måte på hvor godt inntrykk Molde gjorde på tenåringen. Han virket kanskje innenfor klubbens rekkevidde i fjor vinter, men siden har det skjedd ting: I tillegg til de nevnte budene fra Frankrike og Belgia ble han i november tatt ut i samme Elfenbenskysten-tropp som Nicolas Pépé (Arsenal) og Serge Aurier (Tottenham).

– Jeg tenkte på det da jeg ble tatt ut på A-landslaget, at folk kommer til å spørre seg: «Hvorfor drar du til Molde da? Kunne du ikke signert i England eller i en stor fransk klubb? Hvorfor Molde?» Men jeg tenkte: «Man spiller vel fotball i Norge også? La meg dra.»

– Folk sa til meg at «ingen snakker fransk i Norge, du kommer til å gå på trynet». Men hvis jeg drar til en fransk klubb, og så signerer for en klubb i Premier League, da må jeg fortsatt lære meg engelsk. Så hvorfor ikke lære det nå? Jeg tenkte på sånne ting også. Dessuten er det mye roligere her, jeg kan utvikle meg uten alt presset, sier Fofana.

– Men det må vel ha vært vanskelig å takke nei til franske klubber som betalte mer i lønn, og som betalte en stor overgangssum til klubben din?

– Jeg fikk tilbud om fem ganger så mye lønn i andre klubber enn det jeg får i Molde. Men jeg lot meg ikke påvirke. Jeg hadde bestemt meg for Molde. Det er viktig å følge sin egen vei. Jeg gjør det jeg vil, ikke det andre folk vil, forteller han.

Fofana innrømmer at selv hans norske agent Atta Aneke var i tvil om han faktisk kom til å holde ord og dra til Molde.

– Han hadde et stort press på seg. Han fortalte om alle tilbudene fra andre steder og spurte seg «kommer ikke gutten til å ombestemme seg?» Han sendte meg meldinger hver dag. Jeg svarte bare: «Ta det med ro. Jeg har bestemt meg.»

Vil gjøre som Haaland

– Det ble en åpen konflikt med gamleklubben din. De beskyldte Molde for skittent spill. Hvordan opplevde du uttalelsene fra dem?

– Det er synd. De burde ikke sagt det. Men det går fint. Vi har lagt det bak oss.

– Du scoret i Europa League mot Hoffenheim i debuten din. Hva sa de i Elfenbenskysten da?

– De samme folkene som sa at jeg var en idiot som dro til Norge, hyllet meg og snakket varmt om valget mitt. Gamleklubben min også. Plutselig var alle på min side. Plutselig hadde de glemt alt som hadde skjedd, alt de hadde sagt.

– De vet at jeg aldri kommer til å glemme det. De vet det godt. Selv når jeg blir 30 eller 40 år gammel, kommer jeg til å huske de som kritiserte meg, sier Fofana med et smil.

Han vet godt hvem som har vært i hans posisjon før. Erling Braut Haaland var med i beregningen da han tok valget om å signere for Molde.

– Haaland er en arbeidskar. Han er sulten. Han har alltid lyst til å gjøre det bedre. Han scorer tre eller fire, men du ser at han har lyst på mer. Når du ser det, tenker du «han er gal». Jeg lar meg inspirere av det. Når jeg ser på kampene hans, gjør det meg glad. For jeg tenker at jeg kan gjøre det samme, sier Moldes nye stjerneskudd.

Han slår seg på lårene, rister på hodet og gliser.

– Jeg er glad. Jeg er så glad. Nei, jeg er mer enn det. Jeg er lykkelig. Jeg er så lykkelig over å være i Molde.