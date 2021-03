FØRSTE KAMP: Det ble meget hett mellom Luis Suárez og Antonio Rüdiger i møtet i Bucuresti for tre uker siden. Foto: Vadim Ghirda / AP

Denne duellen kan avgjøre i kveld

Det ble hett mellom Luis Suárez og Antonio Rüdiger i det første møtet mellom Atlético Madrid og Chelsea.

Publisert: Nå nettopp

Bildene fra kampen i Bucuresti viser at tyske Rüdiger og Suárez fra Uruguay begge ble iltre.

Chelsea-supporterne har på sosiale medier hyllet Rüdiger for at han sto opp mot Atlético Madrid-stjernen.

På nettet florerte det med bilder av det som tilsynelatende viser at Suárez klyper Rüdiger på innsiden av låret. Tyskeren hevder at han ikke la merke til det under matchen. Men en rekke bilder viser uansett at de kranglet på banen.

– Han forsvarer sitt klubbmerke, jeg forsvarer mitt. Det er alt. Jeg har ingen følelse at jeg ta hevn eller noe sånn, sier Rüdiger, gjengitt på Chelseas hjemmeside.

– Han er en verdensklassespiller, og det har han vist i alle klubber han har vært. Det er mye kjemping i ham. Han er en tøff motstander, fortsetter Chelsea-spilleren.

– Angrepet deres er ikke bare Luis Suárez. João Félix er et stort talent. Han er en helt annen type spiller, og jeg liker å se ham på grunn av teknikken. Han har noe spesielt.

Om klypingen sier Antonio Rüdiger:

– For å være ærlig, så så jeg at han kløp meg da jeg så bildene på sosiale medier. I selve kampen følte jeg det ikke. Det var følelser, ikke noe mer spesielt enn det.

Etter 1–0-seieren i den første kampen (Olivier Girouds mål burde males og henges opp) har Chelsea tatt to seier og hatt to uavgjorte kamper - og uten baklengsmål.

De blå er faktisk ubeseiret helt siden Thomas Tuchel overtok for 12 kamper siden. I hele denne perioden har det blitt bare to baklengsmål og altså 10 «nuller».

Kanskje ikke så rart Chelsea-trener Thomas Tuchel på pressekonferanse før returoppgjøret mot Atlético Madrid ble spurt om Chelsea nå er favoritt i Champions League:

– Selv om jeg kunne svare på det, hva hadde det betydd? Det er greit at du spør, men jeg nekter plent å svare på det.

Også Atlético Madrid har gått ubeseiret siden det første møtet med Chelsea; to seirer og to uavgjort. Og en av de uavgjorte kampene var mot Real Madrid.

VG-tips: Chelsea-Atlético Madrid

* Chelsea vant den første Champions League-åttedelsfinalen i Bucuresti med 1-0.

* Chelsea står uten tap i Thomas Tuchels korte regjeringstid (8-4-0). Lørdag ble det riktignok «bare» 0-0 borte mot Leeds i Premier League. Men laget har koblet et grep om 4.plassen som er så viktig denne våren.

* Spenningen holder seg i toppen av spansk La Liga der Atlético Madrid fører fire poeng foran Barcelona. "Atleti" endte opp med 0-0 borte mot byrival Getafe lørdag, og ligaflyten viser 2-2-0 på fire siste. Gjestene har ingen skader. Vertene må unnvære Jorginho (mb) og Mount (mb) grunnet karantener. Silva (f) og Abraham (a) er tvilsomme. Spanjolene må opp noen hakk fra den tamme innsatsen i den første kampen.

