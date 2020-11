SEIER: Chile vant 2–0 over Peru i Nicklas Castros debut for det chilenske landslaget. Castro (nr. 22) helt til venstre. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

Niklas Castro ble slått av Inter-stjerne – vant årsforbruk av øl

Det ble seier i Chile-debuten, men finaletap i bordtennis mot Arturo Vidal. AaFK-spiller Niklas Castro tror landslagsplassen på Chile kan åpne nye dører.

Nå nettopp

– Det er utrolig stort å komme fra Manglerud og debutere på det chilenske landslaget. Det var det ikke mange sett for seg – heller ikke meg, selv om jeg alltid har hatt en drøm om det, sier Castro til VG.

Verdens 17. beste landslag kalte opp AaFK-spilleren for andre gang og natt til lørdag fikk 24-åringen endelig debuten i den søramerikanske VM-kvalifiseringen.

– Jeg vet ikke om det har gått opp for meg. Jeg ser hvor mye fotballen betyr i dette landet. Når vi kjører buss til kamp får vi politieskorte, og det løper folk etter bussen og heier. Slikt skjer ikke i Norge, sier Castro, som har norsk mor og chilensk far.

I etterkant har det haglet inn meldinger fra nært og fjernt, og stolte venner og familie fulgte kampen på TV fra Norge i de sene nattetimer.

Castro kom inn i det 84. minutt for tidligere Juventus-spiller Mauricio Isla i 2–0-seieren over Peru. På sidelinjen sto også Inter-stjernen Alexis Sánchez, som ble byttet inn i angrepsrekken samtidig som norsk-chileneren.

Han innrømmer at han var nervøs før avreise til Sør-Amerika. På flyplassen fikk han hilst på søskenbarn som bor i Chile, og også de nye lagkameratene har tatt ham godt imot.

– Det er store spillere, men jeg har kommer godt inn i gruppen, og prater mye med (Claudio) Bravo og Sanchez. Vi spilte en bordtennisturnering, hvor jeg kom helt til finalen, men tapte mot (Arturo) Vidal. Han vant Playstation 5, mens jeg vant et års forbruk av Crystal – den lokale ølen her. Jeg drikker ikke og får ikke bruk for det, og har gitt det til familien min. Jeg skulle gjerne vunnet den Playstation, ler AaFK-spilleren.

Inter-spiller Vidal scoret begge målene i Chiles seier over Peru. Dette var landets første seier i VM-kvalifiseringen i Sør-Amerika. De har fire poeng etter tre kamper og ligger på 6.-plass.

Etter kampen måtte Castro si noen velvalgte ord foran laget.

– Vidal la det ut på Instagram, og jeg fikk sagt et par gloser på spansk for å dra opp stemningen. Jeg kan spansk, men har vokst opp med å prate norsk og er sterkest der, forteller han.

Årets sesong med AaFK har vært et langt mareritt for Castro og resten av de oransje og blå. Klubben ligger desidert sist i Eliteserien med fattige ti poeng. Et nedrykk er så godt som uunngåelig.

Castro ser ikke for seg å være med ned til OBOS-ligaen, og tror en landslagsplass på Chile kan gi andre muligheter.

– Dette åpner utrolig mange dører for meg videre. Jeg har lyst videre fra Ålesund, og jeg har drømmer og ambisjoner som jeg jobber for, sier Castro, som er klar på at han og AaFK skal gi alt gjennom sesongens siste serierunder.

Neste kamp for Castro og Chile er Venezuela borte 17. november. Der kan det bli nye minutter.

– Det lover utrolig godt at jeg fikk spille mot Peru, og det viser at treneren har troen på meg.

Publisert: 15.11.20 kl. 05:42

