Haaland-dobbel til ingen nytte for Dortmund: − Jeg er så forbannet at du ikke aner det

(Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund 4–2) Erling Braut Haaland snudde kampen i første omgang for Dortmund, men kunne ikke hindre at det ble et nytt tap.

Haaland hadde gått målløs av banen i sine to siste kamper for Dortmund, men var tilbake i målprotokollen med to flotte scoringer borte mot Borussia Mönchengladbach.

Haaland er dermed oppe i 14 scoringer i Bundesliga denne sesongen, én mer enn hva han klarte forrige sesong. Kun Arne Larsen Økland og Jørn Andersen har scoret flere mål i løpet av en Bundesliga-sesong enn Haaland av norske spillere tidligere, men det var altså ikke nok til at Dortmund klarte å ta viktige poeng i fredagens toppkamp.

I et intervju vist på V Sport1, var det en tydelig forbannet Haaland som var klar på at måten de slapp inn de fire baklengsmålene ikke var godt nok.

– Akkurat nå er jeg veldig forbannet, sier Haaland etter å ha gjort det klart at laget må trene på å forsvare dødballer etter å ha sluppet inn tre mål fra faste situasjoner.

– Jeg er så forbannet at du ikke aner det, fortsetter nordmannen.

– Vi kan ikke slippe inn så mange dødballmål, sier han.

Haaland har scoret 27 mål på 28 kamper i Bundesliga siden han kom til Dortmund i januar 2020, fordelt på 15 kamper forrige sesong og 13 kamper denne sesongen.

Norske spillere med ti mål eller mer i løpet av en sesong i Bundesliga 1. Jørn Andersen – 18 mål – 1989/90-sesongen for Eintracht Frankfurt.

2. Arne Larsen Økland – 16 mål – 1980/81-sesongen for Bayer Leverkusen.

3. Jørn Andersen – 14 mål – 1986/87-sesongen for Nürnberg.

3. Arne Larsen Økland – 14 mål – 1981/82-sesongen for Bayer Leverkusen.

3. Erling Braut Haaland – 14 mål – 2020/21-sesongen for Borussia Dortmund.

6. Erling Braut Haaland – 13 mål – 2019/20-sesongen for Borussia Dortmund.

6. Arne Larsen Økland – 13 mål – 1982/83-sesongen for Bayer Leverkusen.

8. Mohammed Abdellaoue – 11 mål – 2011/12-sesongen for Hannover 96.

9. Mohammed Abdellaoue – 10 mål – 2010/11-sesongen for Hannover 96. Vis mer

Etter åtte kamper lå Borussia Dortmund oppe på annenplass, med 18 poeng og kun ett poeng bak serieleder Bayern München. Siden har det gått tungt for Dortmund, som i løpet av de siste ti kampene kun har tatt elleve poeng.

Denne uken har det blitt tap mot topplagene Bayer Leverkusen og Borussia Mönchengladbach, noe som har ført til at Dortmund er bak begge de to nevnte lagene og nede på en femteplass i tysk Bundesliga og da foreløpig utenfor de fire lagene som ligger an til å kvalifisere seg til neste sesongs Champions League.

Kampen åpnet forrykende og ballen lå i nettet allerede etter 45 sekunder. Etter en VAR-sjekk ble imidlertid målet annullert for en dytt på Dortmunds Jude Bellingham, men Gladbach trengte ikke vente lenge på å ta ledelsen.

Nico Elvedi stanget ballen fint i mål etter ti minutter og etter en ny lang VAR-sjekk for offside ble målet stående.

Utover i omgangen hevet Dortmund seg og da var det en nordmann og en engelskmann som skulle stå i fokus. Jadon Sancho inntok servitørrollen og spilte nydelig frem til Erling Braut Haaland to ganger i løpet av seks minutter. Haaland var kald alene med keeper begge ganger, først da han lobbet over Yann Sommer fra spiss vinkel og så da han med kraft satte ballen kontant i mål.

Dortmund hadde snudd kampen, men gleden ble kortvarig. Elvedi var først fremme på en retur fra Dortmund-keeper Roman Bürki etter en drøy halvtime og sørget for at det sto 2–2 til pause.

I den andre omgangen var Gladbach det beste laget og scoringer fra Ramy Bensebaini og Marcus Thuram sørget for en tomålsseier.