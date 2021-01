Ibrahimovic bekrefter ny spissmakker: − Nå er vi to som kan skremme motstanderne

(Cagliari - Milan 0–2) De hadde press på seg etter at byrival Inter seiret i toppkampen mot Juventus. Men Milan svarte - takket være evigunge Zlatan Ibrahimovic (39), som snart får en ny lekekamerat på topp.

Svensken scoret begge målene da Milan sørget for at luken ned til byrival Inter fortsatt er på tre poeng. Etter kampen bekreftet manager Stefano Pioli overfor Gazzetta dello Sport at Mario Mandzukic er på vei til klubben.

– Jeg sa «ja» med engang det ble foreslått. Jeg har allerede snakket med ham, han er veldig motivert og han er en vinner, sier Pioli, som gleder seg til å kunne bruke Mandzukic og Ibrahimovic sammen på topp.

Også Ibrahimovic bekreftet den kommende overgangen:

– Han har skrevet under på kontrakten og kommer til Milan. Så nå er vi to som kan skremme motstanderne, sier Ibrahimovic til Sky Sports.

Men enn så lenge er det Ibrahimovic som står for showet.

Mesterlig dobbel

Allerede etter fem minutters spill mot Cagliari ble Ibrahimovic spilt gjennom. 39-åringen kom seg foran Cagliari-backen Babis Lykogiannis, som med en dytt i ryggen, forærte Ibrahimovic muligheten til å score fra straffemerket. Den tok Ibrahimovic vare på - og scoret sitt ellevte mål i en sesong der han allerede har mistet flere kamper på grunn av skade.

Zlatans tolvte Serie A-scoring for sesongen kom noen minutter etter pause. Davide Calabria fant spissen i bakrom med en strålende pasning, men det var mye jobb igjen å gjøre for svensken. Ibrahimovic dempet ballen mesterlig, tok den med seg inn i feltet og banket ballen i det lengste hjørnet.

Offside-flagget kom, men etter en kjapp VAR-sjekk ble det klart at Ibrahimovic startet på riktig side, og dermed var dobbelen et faktum.

I en alder av 39 år står Ibrahimovic nå med 13 scoringer på like mange kamper i alle turneringer denne sesongen:

VILLE TALL: Zlatan Ibrahimovic’ tall mot Cagliari - og for 2020/21-sesongen. Foto: Sofascore

Grafikk: www.sofascore.com

Han var heller ikke langt unna hat tricket. Jens Petter Hauge, som fikk sjansen fra start, spilte Ibrahimovic vakkert gjennom, men denne gangen var det Cagliari-målvakt Alessio Cragno som gikk seirende ut av duellen.

Burvokteren kom ut, gjorde seg stor og nektet Ibrahimovic hat tricket, og Hauge målpoeng. Dette var deres første kamp sammen fra start.

Flere av Ibrahimovic’ scoringer denne sesongen har vært av det vakre slaget:

Hauge-erstatter utvist

Det var det siste Hauge gjorde, og han ble byttet ut til fordel for Alexis Saelemaekers. Det skulle imidlertid vise seg å ikke være noen fordel for Milan. Etter bare et par minutter på banen fikk belgieren et gult kort, og minutter senere ble han vist sitt andre gule kort.

Saelamakers innhopp varte i åtte minutter.

Dermed måtte Milan avslutte kampen med ti mann, uten at Cagliari satte Milan-forsvaret på nevneverdige prøver.

Dermed endte det 2–0 til Milan, som sørger for at avstanden ned til byrival og tabelltoer Inter fortsatt er på tre poeng. Inter slo Juventus i søndagens storkamp:

Det var imidlertid ikke alt som gikk Milans vei denne mandagskvelden: I tillegg til at Saelemaeker pådro seg karantene etter sine to gule kort, må også kaptein og stopperbauta Alessio Romagnoli stå over neste kamp. Hans stoppermakker, danske Simon Kjær, måtte i tillegg byttes ut etter pause, med det Milan-trener Stefano Piolo kaller «plager».

Han fikk et gult kort i første omgang, og dermed må han stå over neste kamp - mot offensive Atalanta.

Milan er imidlertid i fryktinngytende form, og har sin beste sesongstart på 18 år. Jakten på deres første Serie A-tittel siden 2010/11-sesongen fortsetter, med en Zlatan Ibrahimovic i storform.