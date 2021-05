Foto: CARL RECINE / REUTERS

Voldsomme protester mot Manchester United-eierne

Mange Manchester United-supportere har tatt seg inn på selve gressmatten på Old Trafford for å protestere mot de amerikanske eierne før kampen mot Liverpool.

Av Jostein Overvik

Sinnet mot Glazer-familien er stort etter den mislykkede flørten med Super League.

Supportere skal også ha samlet seg utenfor Lowry Hotel hvor Ole Gunnar Solskjær og spillerne er salet før kamp.

Foto: Hentet fra Twitter.

ESPNs United-korrespondent, Rob Dawson, melder at rundt 1000 supportere skal være utenfor hotellet, og at klubben skal være bekymret for at noen av dem vil blokkere spillerbussen, i et forsøk på å utsette kampstart.

Folk samlet seg utenfor Old Trafford lenge før de varslede protestene skulle starte 15.00. Ifølge Dawson er 10.000 demonstranter ventet etter Manchester Uniteds mislykkede forsøk på å bli en del av Super League.

