Henriksen reagerer på lekkasjer fra landslaget: − Synes ikke noe om det

Landslagsspiller Markus Henriksen (28) sier det finnes en muldvarp i miljøet etter at krangelen mellom Alexander Sørloth og landslagssjef Lars Lagerbäck har kommet ut.

Det er i Adresseavisens podcast «Rasmus & Saga» at Rosenborg-spilleren byr på sin oppfatning av møtebråket på landslaget, der VG har kunnet avsløre at landslagssjef Lars Lagerbäck trakk frem en to år gammel bom i en diskusjon med spissen Alexander Sørloth.

– Takhøyden på landslaget er høy. Når man har et mål om å slå Serbia og komme seg videre, blir man skuffet over det. Da blir det diskusjoner, og det er diskusjoner som vi holder for oss selv på landslaget, sier Henriksen i podcasten da han blir konfrontert med saken.

Trønderen har vært en av Lagerbäcks aller mest betrodde menn siden han kom inn i elleveren til svensken høsten 2017. I skjebneoppgjøret mot Serbia, der muligheten for å spille i neste års fotball-EM røk med 1–2-tapet på Ullevaal, startet han for 24. gang på de da 26 siste landskampene.

I intervjuet gir Henriksen uttrykk for at han opplever det mye verre at diskusjonene lekker ut, fremfor at diskusjonene finner sted.

– Jeg synes ikke noe om det. Ledelse og spillere er et lag. Hvis det dukker opp diskusjoner, og om dem er opphetet i ny og ne, så venter jeg at man holder det mellom oss, ja, svarer han på spørsmål om det er lekkasjene som er problemet.

Midtbanespilleren svarer «det vet ikke jeg» om han tror motivet for å spre detaljene er at noen ønsker å bytte ut landslagssjefen, men påpeker at det har skjedd lignende tidligere.

– Det at laget som starter kampen, alltid lekkes ut også – lenge før kamp. Det er noen som må se seg skikkelig i speilet, ja. Det er en muldvarp en eller annen plass når det kommer ut litt av hvert når det ikke skal komme ut, sier Henriksen og fortsetter:

– Det må man ta tak i. Noe som skjer på det innerste rommet, det skal bli på det innerste rommet. Det er trist at noe er lekket ut, og så sier det seg selv at jeg ikke kan si så mye om det.

Henriksen ble byttet ut til pause og erstattet med Mathias Normann. Etterpå innrømmet Lars Lagerbäck at laget kunne vært annerledes. Blant spillerne var skuffelsen enorm blant spillerne over at playoffsemifinalen ble tapt etter ekstraomganger, noe som speilet intervjuene også etter at de hadde knust Romania 4–0 i påfølgende match mot Nord-Irland tre dager senere.

Mannen med flest landskamper for Norge, John Arne Riise (40), mener saken er oppsiktsvekkende.

– Først og fremst vet jeg ikke alt som har skjedd, men det er synd at sånt kommer ut. Jeg er sjokkert over at media har fått vite såpass mye om et privat møte, sier Riise til VG.

Den tidligere landslagsbacken har selv vært involvert i konflikter i sin fotballkarriere. Han mener det er et dårlig tegn at såpass mye blir kjent for offentligheten.

– Hvor stor takhøyde det var i det møtet, det vet jeg ikke. At det kommer ut, det tyder på at det har vært mer alvorlig enn det vi tror.

