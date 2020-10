PÅ TRENING: Joshua King, Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth under en landslagstrening tre dager før skjebnekampen mot Serbia. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Nye detaljer om landslagets krisemøte: Lagerbäck trakk frem Sørloth-flause i høylytt krangel

Det som skulle være en kveld med korte gruppemøter med de ulike lagdelene på landslaget, eskalerte til et improvisert allmøte som ble overskygget av en lengre krangel mellom Alexander Sørloth (24) og landslagssjef Lars Lagerbäck (72).

VG skrev lørdag om disputten mellom stjernespiss Alexander Sørloth og landslagets assistenttrener Per Joar Hansen under et møte foran hele spillertroppen dagen før onsdagens kamp mot Nord-Irland.

Nå kan VG, etter nye samtaler med flere kilder i og rundt landslagstroppen, avsløre flere detaljer om opptakten til det som blir beskrevet som et opphetet møte og høylytte ordvekslinger mellom Sørloth og landslagssjef Lars Lagerbäck på Thon Hotel Storo i Oslo.

Flere kilder VG har snakket med, sier at spillerne i etterkant av hendelsene fikk streng beskjed om at ingenting måtte lekkes til utenforstående.

Landslagets mediesjef Svein Graff er forelagt opplysningene i denne saken, men har gitt uttrykk for at hverken han eller Lagerbäck ønsker å kommentere disse. VG har i flere dager forsøkt å få en kommentar fra Alexander Sørloth og hans agent Morten Wivestad, uten å lykkes.

Her kan du se en tidslinje av hendelsene som preget landslagssamlingen (saken fortsetter under):

Spissmøte gikk langt over tiden

Tirsdag kveld hadde landslagsledelsen planlagt gruppemøter med de ulike lagdelene. Dette skjedde etter at landslagsledelsen søndagen i forveien hadde invitert spillerne til å oppsummere sine tilbakemeldinger i grupper på fem og fem.

Først ut var spissene: Sørloth, Erling Braut Haaland og Joshua King satte seg ned på et grupperom med Lagerbäck og «Perry».

Møtet skulle være forholdsvis kort, men gikk mer enn en halvtime over tiden, slik at neste gruppe, som var midtbanespillerne, måtte vente lenge utenfor rommet.

På spissmøtet skal Sørloth ha tatt opp det han mente var flere forbedringspunkter i Norges spillestil og tilnærming til Serbia-kampen, som endte med 1–2-tap etter ekstraomganger.

Stemmer ble hevet flere ganger under gruppemøtet, og stemningen medførte at det aldri ble noe møte kun for midtbanespillerne eller forsvarsspillerne.

Grafikk: www.sofascore.com

De andre gruppene skal først ha blitt bedt om å gå tilbake til rommene sine, før det etter hvert isteden ble innkalt til et spontant møte med hele den norske landslagstroppen.

Trenerne forlot rommet

Foran hele spillertroppen og flere medlemmer av støtteapparatet utspilte det seg en tidvis høylytt diskusjon mellom Lagerbäck og Sørloth, mens de andre i rommet satt stumme og fulgte krangelen. Tre kilder VG har snakket med, forteller at landslagssjefen spurte spissen om han hadde sett Serbia-kampen i reprise.

– Nei, skal Sørloth ha svart, hvorpå Lagerbäck skal ha spurt hvordan han da kan være så bastant på hva som var rett tilnærming, når han selv hadde sett kampen flere ganger i reprise.

VG har kun fått gjenfortalt deler av det som var en lang disputt mellom Sørloth og sjefen, der det sentrale temaet var lagets spillestil. Spissen skal ha gitt uttrykk for at han mente Norge burde forberedt seg bedre til å spille mot Serbias 3–4–1–2/3–4–2–1-formasjon, og at man burde inntatt en mer offensiv tilnærming i denne og andre kamper.

Lagerbäck sverger vanligvis til en kompakt 4–4–2-formasjon.

Diskusjonen mellom de to skal ha pågått i et tosifret antall minutter før Lagerbäck og «Perry» forlot rommet og lot spillerne diskutere i fred. Da skal Sørloth ha blitt oppfordret til å holde seg i ro så fort trenerne var tilbake, i frykt for at han kunne bli sendt hjem fra samlingen.

Etter en diskusjon med kun spillerne til stede, ble Lagerbäck og «Perry» hentet tilbake, før kapteinen Stefan Johansen og spissveteranen Joshua King uttrykte seg på vegne av spillergruppen.

Dro opp Sørloth-flause

Etter dette skal det nok en gang ha oppstått en opphetet krangel mellom Lagerbäck og Sørloth.

Fire kilder opplyser at landslagssjefen kom med en referanse til Sørloths uheldige prestasjon mot Kypros i 2018:

– Hvordan våger du, som bommet på åpent mål mot Kypros for to år siden, å si noe?

– Jeg var sjokkert. Jeg har aldri opplevd lignende, sier et av vitnene til VG. Flere andre har uttrykt lignende reaksjoner.

«HELT FRYKTELIG TUNGT»: Slik har Alexander Sørloth beskrevet Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Lagerbäcks uttalelse skal ha fremprovosert en reaksjon fra Sørloth, som tidligere har beskrevet dagene etter Kypros-kampen som «fotballmessig de verste dagene i mitt liv. Det var helt fryktelig tungt».

Sørloth var i utgangspunktet ikke tatt ut til den aktuelle samlingen, men ble senere inkludert etter at King meldte forfall.

Her er et intervju med Sørloth gjort like etter Kypros-kampen:

Etter Lagerbäcks uttalelse skal Sørloth ha uttrykt at «nå er det nok».

Sørloths reaksjon skal ha ledet til at Per Joar Hansen flere ganger gjentok at «ett ord til, så er det rett ut!»

Da skal kaptein Stefan Johansen ha brutt inn og sagt at situasjonen hadde gått for langt, at laget hadde en kamp mot Nord-Irland å forberede dagen etter, og at det var blitt sent på kvelden.

Kvelden endte med et forsoningsmøte mellom trenerne og Sørloth der Johansen tok initiativ til å delta for å overvære dialogen.

Formiddagen etter ga Lagerbäck spillerne beskjed om hvem som skulle starte kampen mot Nord-Irland samme kveld. Da fikk Sørloth, i likhet med den vanlige førstekeeperen Rune Almenning Jarstein, beskjed om at han var benket.

Under et møte foran lagkameratene ba trønderen om unnskyldning for at de måtte være vitne til krangelen mellom ham og trenerteamet, og lovet at han kom til å gi alt for laget selv om han ikke spilte fra start.

Han ble byttet inn etter 65 minutter av kampen mot Nord-Irland. Slik forklarte Lagerbäck valget på spørsmål fra VG på pressekonferansen etter kampen:

Publisert: 21.10.20 kl. 04:41