Start ydmyket Haugesund - Fredriksen med to selvmål

(Start - Haugesund 5–1) To selvmål av Ulrik Fredriksen var noe av det som sørget for at Start tok tre meget viktige poeng mot et tannløst Haugesund.

Og de tre poengene kom godt med for Start. Det gjorde det ikke for motstander Haugesund som nå kun ligger fire poeng foran Start som ligger på kvalik-plassen. En annen som ikke var særlig fornøyd med resultatet er Mjøndalen-trener Vegard Hansen.

Han gjestet Eurosports Fotball Direkte som følger runden. Mjøndalen ligger på direkte nedrykk, plassen bak Start på tabellen. Da sørlendingene tok ledelsen klarte han ikke å holde tilbake hva han følte.

– Faen, var det eneste ordet Hansen fikk frem da scoringen kom.

Og den kom etter kommunikasjonssvikt i Haugesund-forsvaret. Et innlegg kom hardt og lavt inn foran mål, og der skled Ulrik Fredriksen inn et selvmål. Hadde midtstopperen latt den gå hadde keeper Helge Sandvik plukket ballen upresset i fast grep.

Fredrik Pallesen Knudsen var klokkeklar over hva han tenkte om kampen da han pratet med Eurosport.

– Vi er fryktelige. Det ser ikke ut som vi vil spille fotball i det hele tatt. Helt ubrukelig. Nå har vi meldt oss på i denne bunnstriden, sier Pallesen Knudsen til Eurosport som legger til:

– Når en spiller for Haugesund skal en blø for drakten, og det gjorde ingen av oss i dag.

Ikke mange minutter etter den første scoringen smalt det igjen. Og atter en gang etter en feil hos bortelaget. Alexander Stølås ga ballen til Thore Baardsen Pedersen sentralt som mistet ballen. Mohamed El Makrini plukket opp og hamret ballen i nærmeste hjørne.

Og så ble vondt til verre for Jostein Grindhaugs menn da Eirik Schulze stanget inn 3–0 etter en drøy halvtimes spill.

I andre omgang var det Haugesund som skulle juble først. Etter 53 minutter fosset Ibrahima Wadji i bakrom og han plasserte kaldt inn reduseringen for Haugesund. Men ikke lenge etter smalt det i motsatt ende igjen. Christian Bolanos svingte inn et hjørnespark på pannebrasken til Schulze som stanget Start opp til 4–1.

Helt på tampen av kampen satte Ulrik Fredriksen ballen i eget nett for andre gang i kampen.

– Vi kan feire i kveld. Det har manglet litt effektivitet gjennom hele sesongen, men så fikk vi en forløsende effekt i dag, smiler Start-trener Joey Hardarson til Eurosport etter oppgjøret.

Jostein Grindhaug var ikke i like godt humør da han møtte rettighetshaveren etter kampen.

– I dag så vil Start det mer enn oss. Det ble mann mot junior i hele kampen og det er skuffende, sier FKH-treneren.

