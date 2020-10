Bohinens praktscoring mot Aalesund: − Jeg må støtte faren min

BEKKESTUA (VG) (Stabæk Aalesund 4–0) Emil Bohinens praktscoring sendte Aalesund enda nærmere Obos-ligaen. Bunnlaget tapte sin åttende strake kamp og virker fortapt ni kamper før slutt.

Bohinen sa på vegne av familien et kraftig takk for sist til klubben som 23. august sparket faren Lars Bohinen fra trenerjobben. Scoringen etter 39 minutter var en nytelse og det klare høydepunktet før pause.

– Jeg må støtte faren min. Så det var fint, sier Bohinen med et lurt smil.

Han ladet venstrefoten på 25 meter. Frisparket ble limt opp i nærmeste kryss. Ikke mulig å ta for Andreas Lie – Aalesund-keeperen som til da hadde stoppet fire klare muligheter for hjemmelaget.

– Kanskje det fineste målet jeg har gjort i Stabæk over hode, sier 21-åringen.

For det var Stabæk som kjørte omgangen – ofte styrt opp av banens beste, nettopp Emil Bohinen.

– Det er slik jeg vil se ham denne høsten, sier Stabæk-trener Janne Jönsson til VG.

Bohinen har lenge vært blant Eliteseriens største salgsobjekter. Men da overgangsvinduet stengte tidligere i måneden var Bohinen fortsatt på Nadderud.

– Jeg tjener ikke noe på å knurre over at det ikke ble en overgang nå, sier han og lover at han har beholdt fokuset på Stabæk.

DRØMMESCORING: Stabæks Emil Bohinen jubler med lagkameratene Sturla Ottesen og Kaloyan Kostadinov etter sin scoring. Foto: Ørn E. Borgen

– Selvfølgelig har jeg lyst til å komme meg videre. men jeg har en god hverdag her og hvis vi fortsetter slik blir det spennende og gøy å spille fotball, sier Bohinen.

Med tre debutanter – Gustav Valsvik, Sturla Ottesen og Marcus Antonsson – hevet de blå seg kraftig fra 4–0-tapet i Sarpsborg før landslagspausen. Rosenborg-lånet Valsvik marketrt seg med scoring på corner - en ren repetisjon den han satte i samme mål for RBK mot Stabæk 5. juli i år.

– Det var godt å komme i gang, sier han etter variabelt med spilletid i Trondheim.

Malmö FF-lånet Antonsson kunne fått en drømmestart da han ble spilt gjennom, men Lie var på plass. Også høyreback Sturla Ottesen viste gode takter i sine første minutter for Stabæk. 19-åringen fra Kjelsås var kvikk i føttene og leverte tre innlegg tidlig i kampen.

Aalesund spilte som den soleklare nedrykkskandidaten klubben er og var stadig på etterskudd. Både Niklas Castro og Ben Karamoto pådro seg gule kort etter å ha vært for sent ute, før Bohinen traff blink.

Lars Arne Nilsen byttet tre mann ved pause. Det hjalp lite. Denm tidligere Brann-treneren har ikke opplevd annet enn tap etter at han tok over for Bohinen i Aalesund.

– I dag var det klasseforskjell, sier Nilsen som savnet Sigurd Haugen (gule kort). De orange tangotrøyene hadde bare et skudd på mål

På et utspill fra keeper Marcus Sandberg stormet Oliver Edvardsen inn fra midtbanen. Den fotrappe Oslo-gutten passerte 4–5 Aalesund-spillere før han kranglet ballen inn bak Lie til 2–0.

Forsvarsspillet var et nedrykk verdig. Det åttende strake nederlaget sto tindrende klart fem minutter senere. Stabæks venstreback Mats Solheim curlet ballen mot det høyre hjørnet og Andreas Lie fomlet ballen inn på 3–0.

Baklengsmål nummer 60 for Aalesund denne sesongen.

Valsvik gjorde kvelden komplett for Stabæk med cornerscoringen. Han fikk gå uhindret opp på en corner og headet inn 4–0. Igjen svakt defensivt arbeid av Aalesund.

Med bare syv poeng må Aalesund nesten vinne alle de resterende ni kampene for å berge seg. Avstanden opp til Start på kvalik er 12 poeng.

– Vi får bare ta neste kamp. Uansett er høsten viktig for oss. Vi skal avslutte på en ordentlig måte og spille så gode kamper som mulig, sier Lars Arne Nilsen.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 21 18 2 1 71 – 25 46 56 2 Molde 21 13 1 7 52 – 26 26 40 3 Rosenborg 21 11 6 4 40 – 21 19 39 4 Vålerenga 21 10 6 5 33 – 27 6 36 5 Kristiansund 21 9 8 4 41 – 29 12 35 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk