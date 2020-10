ÅRETS MÅL? West Ham feirer den elleville utligningen til Manuel Lanzini. Foto: CLIVE ROSE / X01348

Tottenham raknet – drømmescoring reddet West Ham-poeng

(Tottenham - West Ham 3–3) Fire minutter på overtid fullførte West Ham en utrolig opphenting med en drømmescoring fra Manuel Lanzini.

Tottenham ledet 3–0 allerede etter 20 minutter, og så ut til å spasere inn til seier. Men med kun syv minutter igjen på klokken var det fortsatt 3–0. Da begynte det å gå galt.

Først stanget Fabián Balbuena et innlegg fra Aaron Cresswell i mål, og kun minuttet senere klarte Davinson Sánchez å stange ballen i eget nett. Så, hele fire minutter inn på overtid, landet en Tottenham-klarering hos Manuel Lanzini på 20 meters hold.

Han ladet kanonen og banket til. Argentineren fikk drømmetreff og klistret ballen i krysset. Dermed reddet West Ham-poeng med det som kanskje blir sesongens vakreste scoring.

JUBEL: David Moyes i fullstendig gledesrus etter 3–3. Foto: CLIVE ROSE / X01348

Men i åpningen var Tottenham fullstendig overlegne.

Om du slår opp Nils Arne Eggens favorittord «samhandling» i ordboken, vil du kanskje finne et bilde av Harry Kane og Son Heung-min ved siden av det. For Tottenhams ustoppelige duo har nå kombinert for åtte mål gjennom fem kamper denne sesongen for Tottenham, og er nærmest ustoppelige.

Kane står selv med med 11 målpoeng på de fem første kampene, mens Son har 9 målpoeng totalt. Kampen mot West Ham var intet unntak. Duoen byttet på å være servitør og avslutter, og da dommeren blåste av hadde minst en av dem vært involvert i alle målene som Tottenham scoret.

Men det brennhete samarbeidet brant best da de kombinerte sammen. Allerede etter ett minutt sendte Kane sin spissmakker gjennom på kanten. Son dro seg inn i banen, og satte ballen strålende i lengste hjørne.

Syv minutter senere var rollene snudd om, og Son overleverte ballen til Kane. Han ga West Ham-kaptein Declan Rice en vakker tunnel, før han banket ballen i lengste hjørne.

DØDELIG DUO: Harry Kane og Son Heung-min er ustoppelige. Her feirer de at Kane satte inn 3–0 mot West Ham. Foto: NEIL HALL / X02954

Bale-comeback

Kun 17 minutter ut i kampen var oppgjøret tilsynelatende avgjort, da Kane stanget inn 3–0 etter et fabelaktig innlegg fra Sergio Regulion.

Ut i andre omgang fikk Totteham-supporterne seg ytterligere en stor opptur da «den hjemvendte sønn» Gareth Bale kom inn med omtrent 20 minutter å spille. Bale herjet for Tottenham, og var klubbens store stjerne for syv år siden. Da forlot han klubben til fordel for Real Madrid, men nå er han tilbake og fikk sine første minutter for Tottenham etter returen.

Waliseren gikk rett inn på banen til et frispark, og stilte seg selvsikkert opp for å ta det selv. Skuddet fikk dog ikke den retningen han hadde drømt om, og landet rett i fanget til Fabianski.

Og like etter raknet Tottenham fullstendig...

COMEBACK: Gareth Bale gjorde comeback. Foto: Neil Hall / PA Wire

Publisert: 18.10.20 kl. 19:27

