Hoppet i sofaen da han så broren avgjøre: − Hva skjedde nå?

(Hoffenheim – Molde 0–2, 3–5 sammenlagt) Andreas Ulland Andersen var både stolt, rørt og nærmest i sjokk etter at hans lillebror sendte Molde videre i Europa League.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er helt sykt. Hva skjedde nå?!

Det forteller Andreas Ulland Andersen (31) på telefon med VG like etter at lillebror Eirik Ulland Andersen sendte Molde videre i Europa League. Etter 3–3 i første kamp, var det duket for et nervepirrende returoppgjør mellom Molde og Hoffenheim. Der ga Eirik Ulland Andersen Molde ledelsen etter 20 minutter.

Fire minutter på overtid rundet samme mann Hoffenheims keeper og fastsatte resultatet til 2–0. Dermed vant Molde 5–3 sammenlagt mot Bundesliga-laget.

– Det blir lite søvn i natt. Jeg tror det vil ta lang tid før dette går opp for oss. Vi både sto og hoppet i sofaen de siste minuttene, sier en fortsatt andpusten storebror.

Se målene her:

Han forteller at brødreparet har et svært godt forhold med daglige samtaler. Storebror kunne aldri se for seg at dette som skjedde en torsdag kveld i februar måned ville komme til å skje for bare et par måneder tilbake.

For Eirik Ulland Andersens vei mot denne kampen har ikke bare vært enkel.

– Han har hatt en tøff tid i Molde med noen tøffe skader og lite tillit det siste året. Så slår han tilbake med dette her. Det er enormt gøy å se lillebror avgjøre en kamp i Europa League. Det er ganske store kontraster fra i fjor, sier den rørte storebroren.

Han forteller at han satt hjemme med familien sin og så kampen. I tillegg hadde han kontakt med blant annet en søster og far i Danmark som også fulgte sønnens bragd tett og engasjert.

les også Ulland Andersens drømmetreff senket Hoffenheim – Molde videre i Europa League

– Det var jo snakk om at han var på vei bort fra Molde også. Er dette litt uvirkelig for deg?

– Det er sant det var snakk om andre klubber, men han har hatt en god prat med trenerteamet og en ny start i klubben. Eirik har hele tiden vært klar over at det er i Molde han vil få det til. Han er en type som aldri gir opp. Han vil stå i det og han vil lykkes.

Han forteller videre at han spent vil følge med på kampen mellom Manchester United og Real Sociedad fra sofaen som startet samme kveld klokken 21.00.

– Eirik er United-fan. Molde og Eirik mot Solskjærs Manchester United på Old Trafford, og kanskje på Aker stadion. Det hadde vært så midt i blinken det, ler 31-åringen.