MOLDE-SPILLER: MFK-trener Erling Moe og midtbanespiller Tobias Christensen etter 5–0-seier over Viking sommeren 2020. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Opplysninger til VG: Vålerenga vil kjøpe Christensen

Vålerenga har lagt inn et bud på Moldes Tobias Christensen (20). Etter det VG erfarer ligger budet på opp mot tre millioner kroner. Ballen ligger nå hos Molde – og spilleren.

Publisert: Nå nettopp

Vålerenga leter etter en offensiv spiller som skal forsterke laget sitt. Klubben prøvde seg på Odds Vebjørn Hoff (25), men det virker som han blir for dyr.

Fokus er flyttet over på Tobias Christensen hos Molde, som kom til klubben fra Start i 2019. Foreløpig har ikke Molde klart å forløse Christensens potensial, og Vålerenga mener de er de rette til å få maksimalt ut av 20-åringens talent.

Administrerende direktør i Molde, Ole Erik Stavrum bekrefter til VG at de er i dialog med Vålerenga om den unge midtbanespilleren.

– Jeg kan bekrefte at Vålerenga er interessert. Vi er i dialog med dem. Men det er såpass tidlig, så vi kan ikke si hvordan utviklingen i saken blir, forteller han til VG.

Han beskriver Christensen som et av de største talentene i norsk fotball, og at det vil være vanskelig for Molde å slippe ham. Stavrum er også klar på at de nå har fokus på torsdagens returoppgjør mot Hoffenheim, og at det ikke er aktuelt med ytterligere dialog før den er spilt.

Da VG snakket med Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem i fjor, snakket han svært varmt om Christensen, som han mente kunne bli bedre enn de fleste, etter det han viser på treningene.

I kamp har ikke Christensen fått det helt ut. Han har heller ikke fått så mange sjanser, i et Molde-lag med svært mange gode midtbanespillere.

Vålerenga mener Christensen er den rette spilleren for dem, og de vil strekke seg langt for å hente unggutten til Oslo øst.

VIFs sportslige leder Jørgen Ingebrigtsen ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.