Martin Ødegaard i kamp med Nicolás Otamendi og Álex Grimaldo mot Benfica torsdag kveld. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Ødegaard med lekkerbisken til Arsenal-mål

(Benfica-Arsenal 1–1) Martin Ødegaard (22) åpnet Benfica-forsvaret med en lekker pasning da Arsenal utlignet til 1–1 i «bortekampen» på OL-stadion i Roma.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Hjemmekampen» går i Hellas om en uke.

Nordmannen viste allerede i 1. omgang hvor leken han er da han hælet ballen til David Luiz inne i Benfica-feltet, men dessverre for London-klubben var det offside.

Spydspissen Pierre-Emerick Aubameyang bommet på alle sjansers mor i 1. omgang, og etter 52 minutter fikk Arsenal en skikkelig kalddusj da Emile Smith Rowe ble avblåst for hands innenfor 16-meteren. Pizzi satte straffesparket forbi Arsenal-keeper Bernd Leno.

Like etterpå utlignet Arsenal til 1–1 ved Bukayo Saka. Martin Ødegaard åpnet Benfica-forsvaret med en vakker pasning til Cedric, som la inn og Saka kunne enkelt sende ballen i nettet. Målet ble VAR-kontrollert og fikk godkjent-stempel. Ødegaard fikk sin «hockey-assist» da han var tredje sist på ballen.

Foto: Sofascore

Like etterpå sendte han Aubameyang alene igjennom, men 31-åringen misset igjen på en stor mulighet.

Det er tydelig at Arsenal mener alvor i Europa League, for Mikel Arteta sendte ut de samme 11 fra start som vant 4–2 over Leeds i Premier League sist.

Det betydde at Pierre-Emerick Aubameyang spilte på topp med støtte fra en ung trio bestående av Bukayo Saka og Emile Smith Rowe på sidene, og med Martin Ødegaard i «10'er-rollen». Nordmannen var ballsikker og alltid spillbar – og fikk også ta cornere. Han ble erstattet av Willian i det 90. minutt.

Dette var faktisk første gang siden september 2018 at Arsenal hadde samme startoppstilling i to kamper på rad.

Benfica stilte med de gamle Premier League-heltene Nicolás Otamendi, Jan Vertonghen og Adel Taarabt.

Angrepsspillerne Darwin Nunez, Pizzi og Luca Waldschmidt hadde til sammen 31 mål denne sesongen – før møtet med Arsenal. Pizzi kom på scoringslisten også denne gang.

Serieleder Manchester City venter for Arsenal til helgen. Returkampen mot Benfica går i Hellas den 25. februar.