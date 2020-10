RASTE: Geir Bakke virket alt annet enn fornøyd med det Lillestrøm leverte på Nammo Stadion. Foto: Geir Olsen

Lillestrøm tapte for første gang siden 4. august – opprykksrivalene vant

Rekken på 14 kamper uten tap stoppet borte mot Raufoss. Samtidig dro både Tromsø og Sogndal i land knepne seirer i OBOS-ligaen.

Sogndal-trener Eirik Bakke uttrykte at han håper at «Raufoss rykker til helvete ned», men vil nok sende en takk i retning Innlandet etter onsdagens runde i OBOS-ligaen.

Ryan Doghman sendte Raufoss i føringen hjemme mot Lillestrøm, som aldri klarte å slå tilbake på Nammo Stadion.

På tampen doblet Marius Alm ledelsen, og dermed endte det 2–0 til Raufoss.

Lillestrøms forrige tap var hjemme mot Sogndal 4. august.

Samtidig slo Sogndal tilbake etter fire kamper uten seier.

Jerv ble beseiret 1–0 på Fosshaugane etter et selvmål av Espen Knudsen:

Tromsø så ut til å havne i trøbbel da Jonas Enkerud utlignet for HamKam et snaut kvarter før slutt, men hjemmelaget dro i land en 3–1-seier etter to sene scoringer på Alfheim.

Jostein Gundersen satte inn 2–1, før Kent-Are Antonsen økte fra krittmerket. Mikael Norø Ingebrigtsen stod for 1–0-målet.

Serieleder Tromsø har dermed skaffet seg en luke på syv poeng ned til Lillestrøm på tredjeplass. De gule har imidlertid én kamp til gode.

I bunnoppgjøret mellom Øygarden FK og Kongsvinger endte det 1–1. Aune Heggebø sendte vertene i føringen, mens Christian Røer utlignet.

Ett poeng er dårlig nytt for begge lagene, som har henholdsvis seks og fem poeng opp til kvalikplass.

Kampen ble spilt i Vestlandshallen som følge av dårlig vær.

Det til tross for at Åsane vant 4–1 borte mot Grorud onsdag ettermiddag, mens KFUM Oslo slo Ull/Kisa 3–0.

Sandnes Ulf og Strømmen spilte 2–2 etter at Magnus Grødem berget ett poeng for hjemmelaget fire minutter på overtid:

Ranheim møter Stjørdals/Blink klokken 20.00. Kampen sendes på Dplay.

