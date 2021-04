DØDBALLDRONNING: Guro Reiten tok så godt som alle frispark i den første CL-semifinalen mot Bayern München. Det førte til Chelseas 1–1-utligning. Foto: ANDREAS GEBERT / X06742

Manageren om Reitens tøffe sesong: − Tror det har vært vanskelig for henne

Guro Reiten (26) har gått fra å være fast i Chelsea-elleveren til å hovedsakelig sitte på benken denne sesongen, men Chelseas manager tror fremdeles 26-åringen vil spille en viktig rolle i sesongavslutningen.

Av Christina Paulos Syversen

Publisert: Nå nettopp

– Livet og reisen til en fotballspiller er ikke alltid som dette, sier Emma Hayes (44) til VG og viser en rett linje med hendene.

Det er Guro Reiten Chelsea-manageren snakker om. I sin debut-sesong under Hayes i London, var Reiten nærmest udiskutabel i Chelseas startellever: 20 av 26 kamper fra start i sesongen som endte med ligagull selv om den ble avbrutt noen runder før slutt.

Men denne sesongen har Reitens rolle endret seg. Veien til startoppstillingen har blitt tøffere. Av Chelseas 33 kamper så langt denne sesongen, har den norsk 26-åringen kun startet 14 kamper.

Den 14. kom senest søndag i den første semifinalen mot Bayern München, der den norske 26-åringen slo frisparket da Melanie Leupolz utlignet til 1–1.

Se scoringene fra kampen:

– Guro er en fantastisk person og hun vil kjempe for plassen. Hun vil spille, slik som alle andre, og kun er skuffet når hun ikke får muligheten. Men hun er en god lagvenninne og tilskuddene hennes fra benken denne sesongen har vært utmerkede, sier Hayes.

– Og når hun har fått tilliten fra start, så gjør hun alltid jobben vi ber henne om å gjøre.

Reiten selv fortalte til VG i september at hun var forberedt på mindre spilletid denne sesongen – særlig med Pernille Harders overgang fra Wolfsburg, Sam Kerrs inntreden og Fran Kirbys comeback etter sykdom.

Men Chelsea-manageren åpner også opp om at den norske landslagsstjernen har hatt andre utfordringer denne sesongen.

– Starten av sesongen var virkelig vanskelig for Guro. Hun hadde mye problemer med ryggen, så det tok mye tid for å få kontroll på det, forteller Hayes.

– Jeg synes hun har vært mer seg selv etter jul med tanke på det, men jeg tror også at covid og å være langt hjemmefra har vært veldig vanskelig for henne, sier Hayes.

Reiten har tatt mulighetene hun har fått og herjet mot Benfica:

Chelsea-manageren viste tidlig at hun har et hjerte for den norske angriperens spillestil.

Allerede før Reiten var på plass i London i 2019, brukte Hayes store ord om sin nye norske angriper i et VG-intervju hvor hun mente at «hennes fotball-IQ, er på helt øverste nivå».

I kampen mot Bayern München, slo Reiten så godt som samtlige dødballer mens hun var på banen i oppgjøret.

– Noen ganger kommer man i situasjoner som dette, og jeg er veldig sikker på at Guro kommer til å fortsette å forbedre den formen hun har vist etter jul, sier Hayes.

Og mulighetene vil komme på løpende bånd på tampen av sesongen nå.

Chelsea topper FA Women’s Super League med to poeng når det gjenstår to kamper av ligaen, mens allerede søndag skal de forsøke å slå tilbake fra 1–2-tapet i første Champions League-semifinale mot Bayern München.

– Hun har fremdeles en stor rolle å spille i hvor dette laget kommer til å ende opp denne sesongen.

