FLAGGET PÅ BRYSTET: Sondre Tronstad fikk prøve seg i den berømte nødlandslagskampen mot Østerrike. Da ble han i VG-børsen kåret til banens beste spiller. Her i duell med Bayern München-stjernen David Alaba. Foto: Ronald Zak / AP

Ble vraket av Solbakken - i kveld møter han Ajax i cupfinale

Sondre Tronstad (25) spiller søndag kveld mot Ajax i den nederlandske cupfinalen. Da skal landslagssjef Ståle Solbakken følge med.

Publisert: Nå nettopp

Søndag klokken 18 skal Ajax kjempe om sin 20. seier i den nederlandske cupen når de møter Vitesse i finalen på Feyenoords hjemmebane De Kuip. En av dem som kan ødelegge for akkurat det er Sondre Tronstad. Nordmannen meldte overgang fra FK Haugesund til den nederlandske klubben i januar 2020.

Siden overgangen kom i boks har sørlendingen rukket å spille seg til en fast plass på midtbanen i Vitesse, hvor for øvrig Martin Ødegaard spilte da han var på utlån fra Real Madrid i sesongen 2018/19. Tronstad har også fått én landskamp, i den berømte nødlandslagskampen mot Østerrike, hvor han også ble kåret til banens beste i VG-børsen.

Da Ståle Solbakken tok ut sin første landslagstropp i mars fikk han ikke fornyet tillit, men ifølge landslagstreneren var han ikke langt unna en plass. Søndag benker Solbakken seg foran skjermen for å se Tronstad i aksjon mot den nederlandske stormakten.

– Han fighter om en plass med mange andre dyktige spillere. Det er et godt utvalg i den posisjonen med forskjellige typer, forteller Solbakken til VG om midtbanespilleren.

FØLGER MED: Ståle Solbakken skal følge Tronstad i den nederlandske cupfinalen. Her fra landslagssamling i mars. Foto: Geir Olsen/NTB

Vitesse har tidligere vunnet cupen én gang. Det var i 2017 hvor de slo AZ Alkmaar. Vitesse-laget er i fin form, og har ikke tapt siden de møtte PSV 21. februar. Siden den gang har de vunnet fem kamper og spilt to uavgjort.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har tidligere spilt sammen med Sondre Tronstad i Start.

– Han har alltid vært dedikert og nøye i treningsarbeidet. Jeg er ikke overrasket over at han gjør det så godt der nede, og jeg tror han kommer til å utvikle seg videre. Det blir tøft mot Ajax, men at de faktisk møter Ajax i en cupfinale er nok et bevis på at han er i en fin klubb, sier Mathisen.

Han tror Tronstad hadde vært med i Solbakkens landslagstropp om det ikke var for at sørlendingen hadde et lite skadeopphold i hele januar i år. Mathisen tror Tronstad kan bli å finne i en av de store ligaene i fremtiden, og trekker frem Frankrike og Tyskland som mulige destinasjoner.

– Det norske landslaget har tøff konkurranse på sentral midtbane. Man når Berge, Selnæs og Normann var ute, så er ikke Tronstad langt unna resten. Han kunne fint ha spilt på forrige samling. Tronstad tok vare på sjansen i nødlandslagskampen, og jeg tror han vil få muligheten i løpet av året, spår Mathisen.