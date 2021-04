Dette betyr et kommersielt samarbeid.

Solskjær ser rødt – nå blir det en endring

Manchester United elsker rødt. Men det har blitt for mye av det gode, tror manager Ole Gunnar Solskjær.

På sin pressekonferanse foran torsdagens Europa League-oppgjør mot Granada antyder United-sjefen at lagets ikke altfor imponerende hjemmestatistikk kan ha en sammenheng med hvordan det ser ut på Old Trafford.

Hvorfor?

Alle de røde setene og røde plakatene gjør at spillerne rett og slett sliter med å se sine medspillere.

Bare 27 av 63 Premier League-poeng har kommet på hjemmebane.

– Dere kommer til å se en endring nå. Bannerne rundt på tribunen er ikke røde lengre, sier Solskjær på sin pressekonferanse til Granada-kampen, gjengitt av Manchester Evening News.

– Vi har sett på dette, og det er egentlig ingen grunn til dette. Men noen av spillerne har nevnt at når du skal se dine lagkamerater i brøkdelen av et sekund, så er det vanskeligere å se den røde drakten mot rød bakgrunn med røde seter.

– Så vi har prøvd å endre dette sammen med antirasisme-kampanjen vi fører. Det var viktig at den ikke var rød lengre, sier Manchester United-sjefen.

RØDT OG RØDT: Edinson Cavani og Marcus Rashford feirer scoring mot Brighton. Foto: PHIL NOBLE / POOL

Solskjær har ofte blitt spurt hvorfor de plukker mindre poeng på hjemmebane enn på utegress. Nå antyder han altså at dette kan være en del av forklaringen.

– Nå er det ikke rødt lengre.

Dette skjer nesten nøyaktig 25 år etter at en sint Sir Alex Ferguson bannlyste de grå draktene, fordi spillerne ikke kunne se hverandre godt nok:

Med et fullsatt Old Trafford er det ikke noe problem, men nå med en corona-tom stadion, er plutselig alt på tribunen rødt.

Det skal sies at Manchester United er langt fra den eneste klubben som gjør det dårligere på hjemmebane enn de pleier. Solskjærs menn har ikke et eneste bortetap til nå. Leicester er ekstreme med 22 hjemmepoeng og 34 bortepoeng til nå.

Alt tyder på at dette blir Premier League-sesongen med høyest prosent borteseirer til nå i historien.

* Manchester United leverte varene i den første Europa League-kvartfinalen med 2-0 i Sør-Spania. Noen lekre touch av Marcus Rashford og et sent straffespark av Bruno Fernandes var nok.

* Granada spilte ikke veldig bra sist. Men uten å være nedlatende er det imponerende av denne klubben og i det hele tatt komme så langt som en e-cupkvartfinale i sin første sesong med europeisk fotball.

* Trolig er dette slutten på Europa League-reisen for Granada denne gang. For vertene er det beste laget her. Men med strammere organisering og bedre avslutninger på mål vil vi ikke helt utelukke at spanjolene kan snike til seg et godkjent resultat. For hjemmeodds på 1,42 i en kamp vertene ikke må vinne er ikke så spennende.

