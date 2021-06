INGEN VINNER: Kåre Ingebrigtsen og Lars Bohinen delte på poengene. Foto: Christoffer Andersen

Brann nær seier i Bohinen-debuten: − På bortebane skal vi være kjedelige

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08-Brann 0–0) Tverrliggeren skilte Brann fra årets første borteseier. Men det endte målløst i trenerduellen mellom Lars Bohinen og Kåre Ingebrigtsen.

– Det var skit kjedelig, innrømmer Kåre Ingebrigtsen.

– På bortebane skal vi være kjedelige. Vi skal underholde på Brann stadion. I dag kom vi hit for å kontrollere så mye så mulig av kampen. Jeg synes vi fortsatt er det laget som vil mest, sier Brann-treneren til VG.

– Det var vel kanskje ikke festspillene, medgir Lars Bohinen til Discovery og beskriver en uke med 16-timersdager i Sarpsborg som «to sekunder» i den store sammenhengen. Med et smil kaller Bohinen det «en lidelse» å være tilbake sidelinjen 10 måneder etter at han fikk fyken i Aalesund.

– Selvsagt har vi mest å gå på offensivt, sier han til VG. Bohinen medgir at det er uvanlig at han og Ingebrigtsen leder en så sjansefattig kamp.

– Vi har begge vært i klubber som har scoret en del mål. Han hatt lenger tid til å påvirke enn meg. Men vi kommer alltid til å bygge på det defensive. Så vet vi at det tar mer enn to treningsøkter å bygge det offensive relasjonene, sier Bohinen som torsdag-søndag møter Molde og Rosenborg på bortebane.

Sarpsborg har scoret tre mål på fem kamper – Brann syv på åtte. Etter å ha vært til stede på Sarpsborg stadion går det an å forstå at begge klubber snitter på under ett mål i åpningen av Eliteserien.

– Det var en viktig kamp ikke å tape. Ingen av lagene fortjente å vinne, sier Brann-treneren og var fornøyd med defensive.

Ingen av klubbene klarte å følge opp vårens eneste seier rett før landslagspausen, men for Brann var det ingen baklengs for andre kamp på rad etter 17 baklengs i de seks tapene som innledet sesongen.

KNIKSENS BARNEBARN: Niklas Jensen Wassberg i duell med Nicolai Næss. Foto: Christoffer Andersen

Før pause løsnet ikke Brann skudd før det var gått 38 minutter. Mathias Rasmussen blåste ballen øverst på tribunen bak Anders Kristiansen i Sarpe-målet.

Det var hjemmelaget som hadde omgangens to store muligheter. Emil Pálsson slo Sulayman Bojang gjennom på høyre kant, men Ibrahim Kone måtte strekke seg litt for mye etter ballen og fikk ikke full styring på heading.

Palsson stusset også Ole Jørgen Halvorsen gjennom mutters alene med Eirik Holmen Johansen, men Brann-keeperen reddet mesterlig i sin første kamp fra start for klubben siden april 2019.

– Feil valg og dårlig utførelse. Det er bare å beklage, meldte Halvorsen til Discovery i pausen.

– Det var en ekstremt viktig redning. Jeg følte vi hadde god kontroll, men så tror jeg vår kjære venstreback (Ruben Kristiansen) hang igjen litt ifølge linjemannen. Den kom litt ut av ingen ting. Det er i slike situasjoner vi trenger en god keeper, sier Vegard Forren - etter VGs mening best på banen.

– Det var deilig å igjen holde nullen etter en tøff start, sier Forren og mener at både strukturen og duellkraften har økt betraktelig i Brann.

Lars Bohinens åpningsomgang var – tross de to sjansene – ingen åpenbaring. 3–4–3-formasjon ble ofte et litt for baktungt 5–4–1.

– Da er det vanskelig å bryte dem ned på på en knusk tørr kunsgressbane. da er det vanskelig å få tempo. Det ble en stusselig fotballkamp, mener Kåre Ingebrigtsen.

Kniksens 17-årige barnebarn Niklas Jensen Wassberg debuterte i startoppstilling.

– Det var utrolig kjekt og spennende og får starte, sier Jensen og Wassberg som forsvant ut etter en time.

– Han spilte 60 strålende minutter, mener Kåre Ingebrigtsen.

Alle kunne se at venstrefoten hans er god, men det skapte ikke mer enn en corner før pause.

Spissen Aune Heggebø dro seg frem til en sjanse og Branns første skudd på mål i kampen etter snaue timen. 19-åringen skjøt upresset fra 17 meter, men skuddet var kveldsmat for Anders Kristiansen.

SKAPTE SJANSER: Emil Palsson skapte Sarpsborgs to største sjanser, men 08 står fortsatt bare med tre scoringer i årets eliteserie. Foto: Christoffer Andersen

Eirik Holmen Johansen avslørte usikkerhet da han både ruset og nølte inn i en duell mellom Kristoffer Barmen og Ibrahim Kone. Men den bakerste brannmannen slapp med skrekken.

I stedet var det Branns innbyttere som holdt på å sikre årets første borteseier. Dagens beste angrep endte med at Kasper Skaanes fant Ruben Kristiansen på venstre.

Hans innlegg ble headet fra innbytter Daniel Pedersen via hodet på reservekollega Moonga Simba og i Sarpsborgs tverrligger.

Ibrahim Kone fikk dagens nest siste sjanse på en Sarpsborg-corner mot slutt. Men heler ikke den headingen smatt inn. Heller ikke Rashad Muhammed traff da han fikk sjansen rett før slutt.