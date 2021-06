Reaksjoner mot NRKs TV-bilder: Slik forsvarer kanalen vurderingene

TV-bildene NRK viste i minuttene etter Christian Eriksens kollaps har vekket sterke reaksjoner. NRK gir skylden til UEFAs produksjonsselskap.

Publisert: Nå nettopp

Danmarks Christian Eriksen fikk livreddende førstehjelp etter å ha kollapset få minutter før pause under EM-åpningen i Parken. De siste meldingene tyder heldigvis på at det etter forholdene har gått bra med Eriksen.

Men bildene TV-seere fikk servert av NRK har skapt sterke reaksjoner, og mange på sosiale medier var sterkt kritiske til hvorfor NRK ikke valgte å kutte bildene.

Istedenfor valgte NRK å kringkaste det neste kvarteret - hvor Eriksen fikk livreddende behandling, mens Andreas Stabrun Smith og Egil «Drillo» Olsen holdt praten i gang. NRK sendte også nærbilder av situasjonen, samt bilder av Eriksens kone på tribunen.

– Skulle gått ut tidligere

Sportsredaktør i NRK, Egil Sundvor, sier til VG at NRK er sterkt kritisk til vurderingene UEFAs produsenter gjorde i sin sending når han får spørsmål om hvordan dette kunne skje.

– Vi får et internasjonalt TV-signal fra UEFA. Og dette mener vi de skulle gått ut av tidligere. Vi gjorde vår vurdering om å bryte ut da de gikk inn igjen og viste bildene av hendelsen. Vi er overrasket over at de ikke valgte å bryte bildet før, sier Sundvor til VG.

– Hvorfor skjer ikke dette før fra deres side?

– Etter at man har vært tett på hendelsen den første gangen, går de ut i et større bilde. Dette regnet vi med kom til å bli liggende. Slik ble det ikke, og produksjonen gikk inn igjen. Det var da vi kuttet.

– Hvorfor gikk dere ikke umiddelbart tilbake til studio, fremfor å risikere noe med å la bildene gå?

– Det er et valg man må ta. Hva kan studio tilby, og hva kan formidles fra stadion. Det blir en løpende vurdering. Jeg mener dette er løst godt ut i fra de ekstreme betingelsene. Dette er unntaket når det gjelder fotballkamper.

– Hvordan ser du på vurderingene dere gjorde, nå kort tid etter?

– Vi må få samlet teamet og gått igjennom vurderingene. Det viktigste nå er at det går bra med Christian Eriksen, sier Sundvor, som i likhet med de fleste andre er sterkt kritisk til at produksjonen valgte å fokusere på Eriksens kone som var til stede på tribunen.

– Det er selvfølgelig ikke bra. Vi må huske at våre folk sannsynligvis ikke aner hvem som er kona til Eriksen, så at det vises må vi igjen skylde på den internasjonale produksjonen.

– Overrasket

Kommentator Andreas Stabrun Smith ble intervjuet direkte i Dagsrevyen av Atle Bjurstrøm - som spurte hvilke rutiner NRK har for å sende slike bilder:

– Jeg ble veldig overrasket over det vi fikk se, jeg må bare innrømme det. Vi må bare si at det er UEFA som produserer disse bildene og sende dem til oss. Jeg vet at NRK på et tidspunkt tok en avgjørelse for å gå til store bilder som ikke viste nært hva som foregikk. Det skulle sikkert skjedd litt før, men det er ikke så lett å vite hva man har å forholde seg til, sa kommentatoren i Dagsrevyen.

Kort tid etter kollapsen, sa Stabrun Smith selv under sendingen at han ikke ville se mer av bildene.

Sundvor forteller at de nå skal gi en klar tilbakemelding til UEFA.

– NRK kommer til å gi våre tilbakemeldinger, uten at jeg kan gå inn på det akkurat nå. Vi står midt i koken for øyeblikket.

– Skjønner du at folk reagerer som de gjør når slike bilder får rulle over skjermen?

– Jeg har veldig stor forståelse for at folk reagerer på bildene. Så raskt vi kunne bryte bildene, gjorde vi det.

NRK har tatt bort klippet av Eriksens kollaps og det påfølgende kvarteret i sin TV-spiller nå i kveld.