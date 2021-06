Kommentar

Kampen som varer i årevis

Av Trond Johannessen

FRONTMANNEN: Kaptein Harry Kane (t.v.) var to år da Gareth Southgate misset på straffen mot Tyskland. Foto: CARL RECINE / X03807

«Gareth, jeg ville ikke være den som spurte om det, men noen må nevne EM i 96.»

Simon Peach fra Press Association var den første som fikk ordet under den siste digitale pressekonferansen foran Englands gigantmøte med Tyskland, og det var liksom like greit å bli ferdig med det spørsmålet med en gang.

Han ville vite om Southgate har snakket med spillerne om at dette er den største kampen på engelsk jord på 25 år, siden hans skjebnesvangre straffemiss mot Tyskland på Wembley i 1996.

«Vi måtte ikke nevne det, Simon, men du valgte å gjøre det», svarte Southgate med et lite smil. Øynene hans lyste «ikke nå igjen», man kan formelig se at han er så lei av å bli minnet på at han bredsidet den sjette straffen i armene til Andreas Köpke og ble merket for livet.

Southgate forklarer at man kan gjøre dette så stort man vil, men at det bare er en vanlig kamp som varer i 90 minutter og det er jo feil.

Denne varer i årevis i England, det vet Southgate bedre enn de fleste. Han kan kanskje ikke viske ut 1996 i kveld, men han kan bli den første mannen som fører England til seier over Tyskland i en utslagskamp og det er jo noe å ta med seg.

HERE WE GO AGAIN: Harry Kane og Gareth Southgate under den siste pressekonferansen foran møtet med Tyskland. Foto: Reuters

Southgate gjør så godt han kan for å få frem at hans 25 år gamle bom er irrelevant for dagens spillere. Halvparten av dem var ikke engang født, resten så unge at de ikke husker det. Nederlaget er ikke en del av deres historie.

Så enkelt er det neppe. Southgates straffe er en stor del av engelsk fotballs historie, det samme er det å tape for tyskere. Det er en engelsk tradisjon. De har drømt om en ny tittel siden 1966, og de gangene de har vært i nærheten er det som oftest Tyskland som har stått i veien.

Det har dagens spillere fått med seg, uansett om de bare har levd i 20 år. De har kanskje ingen egen historie å beseire, men må vinne over 55 years of hurt.

Utfallet vil prege dem, og det vil prege landslagssjefen. Han overtok etter Roy Hodgsons Island-fiasko i forrige EM, han fikk England til semifinalen i VM i 2018. Han er populær, veltalende og sympatisk og nå skal kontrakten hans forlenges.

Men fotballen er lunefull, og noen øyeblikk er veldig definerende. Seier i kveld og Southgate er nasjonens helt, tap og han er noe annet. Da er det som langt på vei er et hjemme-EM og en stor sjanse til å vinne igjen blitt en fiasko. Plutselig vil man bli ivrigere etter å finne feilene hans.

KEEPERTRØST: David Seaman tar seg av Gareth Southgate etter straffemissen i 1996. Foto: PA Wire

«ACHTUNG! SURRENDER» ropte Daily Mirror i 1996 og den engelsk-tyske rivaliseringen er først og fremst skapt på engelsk side, godt drevet frem av tabloidenes krigstyper. Det er i England denne kampen er en klassiker. Tyskland har hatt nok av andre rivaler, som Argentina, Italia, Frankrike, Nederland og Brasil, engelskmennene har stort sett dyrket sine tyske tap, pluss en Maradona-hands.

Kvartfinalen i VM i 1970 : England ledet 2–0, så scoret Beckenbauer og i sluttminuttene Seeler og i ekstraomgangene selvsagt Gerd Müller.

Semifinalen i VM i 1990 : Straffesparkkonkurranse og Stuart Pearce vil aldri glemme at han misset først. Tyskerne tok gullet.

Semifinalen i EM i 1996 : Straffer igjen. Pearce scoret, alle kunne se lettelsen hans, men et par minutter etter hadde Gareth Southgate overtatt fortvilelsen. Og tyskerne tok gullet.

8-delsfinalen i VM i 2010: Dommerne oppfattet aldri at Frank Lampards skudd var langt inne, England ble frastjålet 2–2-utligningen og Tyskland vant 4–1.

Englands store trøst er at den russiske linjemannen Tofiq Bahramov mente at Geoff Hursts skudd var over målstreken i VM-finalen mot Vest-Tyskland på Wembley for 55 år siden. England fikk sitt gull i det som fortsatt er den eneste store finalen, og for å understreke hvilket spøkelse tyskerne er: De har fire VM-gull, tre EM-gull og syv tapte finaler.

FØLGER EM: Trond Johannessen

Likevel er det en god del ting som peker i retning av at det endelig skal kunne bli en engelsk triumf. England slipper ikke inn mål, laget er spennende og spiller på hjemmebane. Tyskerne fremstår ikke like solide som i «gamle dager», de tapte hjemme for Nord-Makedonia i april, har tempotrøbbel i forsvaret, har vært ustabile i EM og har skadeproblemer.

Men det er fortsatt Tyskland. Engelskmenn har trodd på seier før. De som har levd en stund tror det ikke før de ser det.

De som har levd litt kortere må vise at dette er mulig.