Eurosport-ekspert til frontalangrep på Rosenborg

Etter å ha skjelt ut Rosenborg og klubbens nye trener Åge Hareide for signeringen av den svenske backen Pa Konate (26), slår Eurosport-ekspert Joacim Jonsson på stortromma igjen, i dette VG-intervjuet.

Nå nettopp

Jonsson tok i da han omtalte Konate-signeringen som «helt katastrofal» og «det sykeste jeg har opplevd» i en podkast med Gunnhild Toldnes og Asbjørn Myhre på Eurosport (klippet kan du se øverst i saken).

Når VG ringer og spør om han står inne for tiraden, synges det igjen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Det er merkelig. Det er ikke noe å stå for, det, innleder han.

Så tømmer han seg med alt han mener har vært – og er – galt med RBK.

– Det er hele totalen i RBK. Vi må se lengre tilbake. Kåre-sparkingen var et stort kaos. Veldig uryddig. Så går man på tvers av egne tanker, ideer og 4-3-3-postulater når man ansetter en ren 4-4-2-trener i Horneland. Det var dømt til å mislykkes. Alle sa det. Var de ikke grinete for at jeg var kritisk da også? spør Jonsson.

EKSPERT: Joacim Jonsson. Foto: Eurosport

VG har forsøkt å få en kommentar fra trener Åge Hareide, og sportssjef Mikael Dorsin. Men Rosenborgs mediesjef Jørgen Stenseth opplyser at klubben ikke ønsker å kommentere saken. Jonssons sitater er formidlet i sin helhet til RBK-Brakka.

les også Kjartansson sjokkerte Rekdal: – Du måtte se det for å tro det

Men Jonsson må tåle mye tilbake for sine heftige meninger. Fotballagenten Miralem Jaganjac, eieren av agentselskap til Pa Konate, smeller til på Twitter med: Du (Joacim) var en dritt som spiller, du var en dritt som sportssjef, og du er en dritt som «kommentator».

– Sier ikke det alt, når han kommer med sånne karakteristikker? Det sier mer om ham enn om noe annet, smeller Jonsson tilbake.

Jonsson, han prater videre som en foss:

– Horneland fikk nesten sparken rett etter 16. mai i sin første sesong, og før det var spilt en eneste kamp i 2020, forlenger han avtalen – det er helt uvirkelig. Og etter at han blir sparket, står han fremdeles på lønningslisten til RBK, og ingen vet hvorfor. Hvorfor ikke bare avslutte forholdet? Hva er tankene?

Jonsson har pratet seg varm nå. Det kommer mer:

– Og hva er overgangsfilosofien i Rosenborg? Du ser at Molde henter unge spillere og kapitaliserer på å selge dem videre. RBK ønsker å være et topplag som kjemper om titler, men man er ikke der nå. Klubben henter halvdyrt, som Meling, Trondsen og Adegbenro, og klarer ikke å kapitalisere. Det er en underskuddspolitikk, og de klarer heller ikke å utvikle laget sportslig.

– Hvem har vært leder? Jeg savner tydelighet fra en så stor klubb. Under Bjørnebye var Koteng like mye sportslig leder, og Dorsin har vaklet. Jeg savner tydelighet.

Joacim Jonsson forstår fortsatt like lite av Konate-signeringen, men han vedgår at det er mye Rosenborg-frustrasjon som nå rammer den svenske backen.

– Denne gangen gikk det litt ekstra på Konate, men hva er det som skjer? Piloten, den ubestridte ener, den klubben alle ser opp til, den vakler og vakler og mangler helt strategier, sier han.

RBK-BOSS: Åge Hareide i aksjon under sin første trening som trener for Rosenborg. Foto: Gorm Kallestad

Åge Hareide (66) hadde Konate (26) på laget da han var trener i Malmö FF. Venstrebacken ble også europamester med Sverige (U21) i 2015. Men siden har karrieren hatt en dalende kurve med mislykkede opphold i Serie A- (Spal) og MLS (Cincinnati). Jonsson mener at det er gått fem år siden Konate var god nok. Og at han er hentet fra Jönköping Södra i svenske Superettan (nivå to).

Jonsson understreker at Hareide er en autoritet, og at han har troen på 66-åringen i RBK.

Publisert: 11.09.20 kl. 19:55

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 16 14 2 0 56 – 18 38 44 2 Molde 17 11 1 5 45 – 20 25 34 3 Odd 16 10 1 5 29 – 18 11 31 4 Rosenborg 16 8 4 4 29 – 15 14 28 5 Kristiansund 16 7 6 3 33 – 21 12 27 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk