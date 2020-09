SPILLER PÅ LAG: DNBs konserndirektør for personmarked, Ingjerd Blekeli Spiten (t.v.), landslagskaptein Maren Mjelde og Heidi Støre (t.h.), seksjonsleder for toppklubbutvikling i NFF fotografert på Ullevaal Stadion. Foto: Jostein Magnussen

– Har aldri vært større muligheter for fotballjenter

ULLEVÅL (VG) Aldri har interessen for kvinnefotballen vært større – og aldri har forutsetningene for kvinnelige fotballspillere vært bedre. Er det rart landslagskaptein Maren Mjelde (30) skulle ønske hun var ti år yngre?

Fotball for jenter og kvinner er ikke lenger bare fine talepunkt i festtaler, tomme ord uten innhold. Veien har vært lang, men det skjedde noe under VM i Frankrike i fjor. DNB har også fått med seg den økende interessen, og nå har finanskonsernet kommet på banen som sponsor for kvinnelandslaget de neste fire årene.

– Hvis man som jente går inn for fotballen nå, så har det aldri vært større muligheter. Jeg har vært med siden lite var profesjonelt, hvor du måtte jobbe for at hverdagen skulle gå rundt og med treninger på ettermiddagen. Nå er vi kommet dit at mye er så profesjonelt. Jeg har sagt det til noen av de unge at de er veldig heldig som får ta del i dette, at de kan få være profesjonelle fotballspillere i 15 år. Jeg skulle ønske jeg hadde mange flere år igjen, sier Maren Mjelde.

Landslagskapteinen hadde ikke den drømmen da hun var liten. Det var bare en og annen som var proff i Japan eller USA. Det var fryktelig langt borte.

– Nå ser unge jenter at det er mulig å spille i Chelsea, Barcelona eller en annen storklubb. Nå går det an å leve proffdrømmen fullt ut og fokusere på fotballen i en hverdag hvor alt er lagt til rette for at du skal bli best mulig. Vi er der ute og beviser at det er mulig. Vi forteller om våre erfaringer som jeg tror mange unge misunner og har lyst til å oppnå.

Heidi Støre, seksjonsleder for toppklubbutvikling i NFF og en av de virkelige veteranene i norsk kvinnefotball med sine 151 kamper gjennom 18 år (!) på landslaget, liker det som skjer.

– Jeg synes vi har kommet til et knekkpunkt. Jeg liker oppmerksomheten som sporten får og har sans for den synligheten og respekten som har bygget seg opp. Det varmer et gammelt fotballhjerte.

Støre støtter seg på tall som viser at fotball er blitt den største jenteidretten i Norge med over 100.000 aktive.

Nå skal flere kvinner skoleres, et prosjekt med å utvikle 11 kvinnelige topptrenere skal fullføres.

Samtidig som Toppserien har fått bedre kår, vurderer flere toppklubber å starte med kvinnefotball.

Men NFF kan ikke ta et hvileskjær nå.

– I forhold til befolkningstallet så er 100.000 aktive fotballjenter høyt. Det er i verdenstoppen, men vi vil nå flere. Vi ønsker å gi enhver jente mulighet til å spille fotball der hun bor og trene i nærmiljøet. Utfordringen er ikke at 100.000 er et lavt tall, men at pyramiden er så snever. Når du skal plukke spillere til landslag så blir det få å ta av sammenlignet med våre konkurrenter. Vi må ha fokus på å rekruttere, men vi må også utvikle og beholde, legge til rette for de som kommer opp, mener Støre.

Hun har flere gode begrunnelser for hvorfor flere jenter må med.

– For norsk fotball er det tvingende nødvendig at vi får engasjert kvinner også. De er jo der. De er foreldre, mødre, sjåfører, de tar småroller i lagene sine. Å la en så stor ressurs være på sidelinjen, det tror jeg ikke norsk fotball har råd til. Jeg er usikker på tempoet, hvor fort vi klarer å få dette til, men vi må aldri miste troen på at vi går riktig vei. Nå handler det om å få brukt ressursene, lagt tilrette for at de får mulighet til å bidra.

Maren Mjelde mener det er et stykke igjen til det er full likestilling i fotballen.

– Det er fortsatt forskjeller, men vi jobber for å jevne de ut. Forhåpentligvis kommer vi til en dag hvor det er like stor interesse. Vi må bare sørge for at produktet vårt blir enda bedre.

Vrir på støtten

Og der kommer banken inn. DNB tror den nye sponsoravtalen skal bidra til bedre kår for jenter som vil spille fotball.

– Det tror jeg. Vi er en stor markedsfører med en sterk stemme i samfunnet, og vi viser at dette er en av våre store satsinger. Da tror jeg det vil dra med seg flere på denne satsingen på kvinnefotballen, sier konserndirektør for personmarked, Ingjerd Blekeli Spiten

Av sponsorpengene til fotballen, har mesteparten gått til herrene. Det gjelder også for konsernet. Nå ønsker DNB å vise med avtalen at kvinnene også er attraktive.

– Forskjellene har vært enorme, og derfor har det vært et behov for å styrke kvinnesiden for at vi skal få til en bredere satsing. Da er det viktig for oss at vi går foran.

PS! Hvor stor fireårsavtalen med NFF er, vil ingen av partene ut med.

