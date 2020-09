NY PREMIER LEAGUE-HELT? Mandag kveld får Timo Werner sin ligadebut for Chelsea etter overgangen fra RB Leipzig. Foto: THOMAS KIENZLE / AFP

Nå skal Fantasy-favoritten innfri i virkeligheten

Ingen spisser er mer populær hos Fantasy-spillerne enn Timo Werner (24). Mandag kveld skal han vise at han også kan innfri i virkelighetens verden.

Nå nettopp

Chelsea serieåpner mot Brighton, og tyskeren spiller ventelig fra start.

Hele 48,9 prosent av Fantasy-spillerne har Timo Werner på sine lag, så forventningene er det ikke noe i veien med. Bare Liverpools forsvarsspiller Trent John Alexander-Arnold er mer valgt av samtlige spillere.

Timo Werner scoret 28 mål i Bundesliga sist sesong, fjerde mest i de fem store ligaene etter Ciro Immobile (36 mål), Robert Lewandowski (34 mål) og Cristiano Ronaldo (31 mål).

– Vi var veldig, veldig opptatt av å hente Timo. Han skal føle det fra oss, jeg elsket alt han sa til meg i de samtalene vi hadde, sier Chelsea-sjef Frank Lampard ifølge Sky Sports.

Timo Werner ble også koblet til klubber som Liverpool, Manchester City, Atlético Madrid og Tottenham.

– Når du konkurrerer med klubber som Liverpool og Manchester City må du klare å selge klubben din og hvordan du vil jobbe videre til spilleren, sier Lampard, som altså selv har vært ivrig på telefonen under handlejakten.

The Atletic beskrev i sommer at det å lande Timo Werner også var en seier for Frank Lampard som en ambisiøs manager.

Chelsea har brukt mer enn 2,3 milliarder kroner på kjøp denne sommeren, ifølge Sky Sports. Drøyt en halv milliard av dette er trolig brukt på Timo Werner.

Om også den andre tyske nykomlingen, Kai Havertz, får muligheten fra start mandag, er mer usikkert.

– Å få spillere som Havertz og Werner inn i troppen gir oss mye mer energi og fart, noe som vi alltid ønsker, fordi dette er spillere som gjør en forskjell, sa Frank Lampard på sin pressekonferanse før kampen, og RB Leipzig-trener Julian Nagelsmann har uttalt at han tror Timo Werner passer i Premier League.

VG-tips: Brighton-Chelsea

* Brighton havnet på en anstendig 15. plass i Premier League sist sesong. Selv om vi registrerer at de i liten grad eide hjemmekampene sine – kun fem seirer på 19 hjemmekamper. Mot gode lag som Man. City (0-5), Liverpool (1–3) og Man. Utd. (0–3) slapp Brighton inn 11 mål i sommer.

* Vi er uansett spent på om manager Graham Potter klarer å bygge videre på den innsatsen som er lagt ned de siste ti årene med ny og egen arena som første steg (2011).

* Chelsea har investert tungt i nye spillere i sommer – etter at de var utelukket fra å bruke penger på spillere i fjor. Forventningene er derfor høye, og vi er spente på hvordan klubben håndterer akkurat det.

* Lagene spilte 1–1 i en treningskamp på samme arena for bare to uker siden. Men nå som alvoret begynner, går vi for bortelaget til 1,57 i odds. Timo Werner scorer mål til 1,95 i odds er også en mulighet.

Spillestopp er kl. 21.10. Kampen ser du på TV 2 Sport 1.

Publisert: 14.09.20 kl. 16:46

