Møter både Messi og Ronaldo: − Dritfett

Tokmac Nguen (26) beskriver sluttminuttene i playoffkampen mot Molde som «helt grusomt». Nå står laget hans overfor enda tøffere utfordringer.

Da Champions League-gruppene ble trukket kom nemlig Barcelona og Juventus i samme pulje som drammenserens ungarske lag, Ferencváros.

– Det var noe jeg håpet på. Barcelona er jo favorittklubben, og så håpet jeg at vi kunne møte to stjernelag og et lag vi kan klare noe mot. De to andre kampene blir nok bare løping defensivt, sier Nguen til VG.

Han bidro han til at Champions League-drømmen brast for venner og bekjente i Molde. Den fotrappe 26-åringen startet kampen, men ble byttet ut ti minutter før slutt. I kveld venter nettopp Barcelona i den første gruppespillkampen.

– Helt grusomt

Det ble nervepirrende minutter som til slutt endte målløst, og dermed gikk Ferencváros videre på bortemål.

– Det var krise. Det var ikke kult i det hele tatt. Det var helt grusomt. Jeg satt bare og så ned i bakken. Jeg skjønner ikke hvordan de som var på benken klarte å se hele kampen, sier han etter denne kampen:

Nå venter et møte med Lionel Messi i Barcelona, Cristiano Ronaldo i Juventus, i tillegg til ukrainske Dynamo Kiev.

– Nå tenker jeg mer at alt er mulig. I fjor var det første gang vi deltok i Europa League. Vi kom ut derfra med syv poeng, så det var over all forventning. Jeg gleder meg til å se hvordan nivået er og hvor store de er, sier Nguen.

– Det er vel ikke vits å spørre deg om hvem du mener er best av Messi og Ronaldo?

– Det er Messi, Messi, Messi, men det er to gigantiske legender uansett. Det er ikke så mange som har fått muligheten til å møte begge to, så det blir dritfett.

Messi er i gang igjen i Barcelona:

Vil vise seg frem

Tidligere har for eksempel Mohamed Elyounoussi økt egen verdi etter å ha imponert i Champions League. Han storspilte mot Manchester City på Etihad, og ble senere hentet til Southampton.

Jens Petter Hauge ble klar for Milan etter sin oppvisning på San Siro, og Tokmac Nguen håper at Champions League kan bli et utstillingsvindu for ham selv.

– Det er litt sånn jeg ser på det. Det er en mulighet til å vise seg frem, men samtidig tenker jeg at jeg ikke skal ha noen spesielle målsetninger. Jeg skal bare nyte det, sier Nguen, som har hatt flere klubber etter seg.

– Men å dra nå er uaktuelt?

– Det skjer ikke.

Tokmac Nguen er ikke den eneste nordmannen som skal i aksjon i Champions League-gruppespillet.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United havnet i samme gruppe som Alexander Sørloths RB Leipzig og Istanbul Basaksehir, som er laget til Fredrik Gulbrandsen.

– Det er en av to-tre grupper der det kan bli tvil om hvem som går videre, sier VG-ekspert Tor-Kristian Karlsen.

Toppseedede Real Madrid og Martin Ødegaard trakk på sin side Sjakhtar Donetsk, Inter og Borussia Mönchengladbach, mens Erling Braut Haaland og andreseedede Borussia Dortmund skal måle krefter mot Zenit fra St. Petersburg, Lazio og Club Brügge.

