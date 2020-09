45 MINUTTER: Martin Ødegaard ble byttet ut ved pause. Foto: VINCENT WEST / X00957

Martin Ødegaard ut ved pause: – Helt forståelig

(Real Betis – Real Madrid 2–3) Etter en uke med positiv coronatest, fortsatte problemene for Martin Ødegaard. Men Real Madrid snudde til slutt VAR-dramaet i Sevilla.

Nå nettopp

Sergio Ramos ble matchvinner i hjembyen. Real Madrid-kapteinen chippet inn en Panenka-straffe ni minutter før full tid. Akkurat som Spania-legenden gjorde i EM-kvaliken mot Norge i fjor. Dermed ble kampen vunnet etter at Real Betis hadde ledet 2–1 i en pause hvor Martin Ødegaard ble byttet ut.

Drammenseren lyktes ikke med mye offensivt og var involvert i begge baklengsmålene. Dermed ble nordmannen satt igjen i garderoben av Zinédine Zidane. Treneren satte i stedet inn Isco.

les også United sikret seieren etter at dommeren blåste av kampen mot Brighton

– Helt forståelig. Martin Ødegaard kom aldri skikkelig inn i kampen, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Det ble tirsdag kjent at Martin Ødegaard hadde testet positivt på viruset. Torsdag ble han meldt spilleklar etter to nye, negative tester. Dermed fikk han starte sin andre kamp i favorittrollen rett bak spissene Karim Benzema og Luka Jovic.

Ødegaard hadde en god del ballkontakt, men klarte aldri å skape muligheter for Real Madrid. Dermed ble han byttet ut ved pause. I 0–0-åpningen mot Real Sociedad fikk Ødegaard 68 minutter.

De store sjansene startet med en feberredning av Thibaut Courtois etter seks minutter. Antonio Sanabria headet ned i bakken, men Real Madrid-keeperen fikk opp en hånd. Det kom som et forvarsel på det som skulle komme.

MATCVINNER: Sergio Ramos satte inn nok en en Panenka-straffe - chippen kalt opp etter Antonin Panenkas legendariske straffe for Tsjekkoslovakia i EM-finalen i 1976. Foto: MARCELO DEL POZO / X06654

Men først et veldig fint mål av Real Madrid. Et fantastisk – og litt heldig – forarbeid av Karim Benzema – ble omgjort til sesongens første ligascoring av Federico Valverde.

Real Betis slo grusomt tilbake.

Martin Ødegaard kom aldri opp i press etter en corner da Sergio Canales la en perfekt pasning til Aissa Mandis hode. Midtstopperen headet knallhardt inn 1–1.

Ødegaard var heller ikke helt til stede da målscorer William Carvalho stormet inn i feltet på 2–1-scoringen. Carvalho var steget foran og sendte Real Betis i ledelsen med et skudd Courtois kunne ha reddet.

Real Madrid slo tilbake etter pause. Et nydelig innlegg fra høyreback Dani Carvajal gikk via Benzema til selvmål av Real Betis Emerson.

les også Målløs og irritert Braut Haaland bråkte og tapte

Etter 67 minutter gikk til verre for Emerson. Brasilianeren – på utlån fra Barcelona – dyttet Real-spiss Jovic over ende på 18 meter. Dermed VAR, utvisning og en god frisparkmulighet. Sergio Ramos satte ballen rett på utsiden av krysset.

Manuel Pellegrinis menn har vunnet sine to første seriekamper. Må måtte de kjempe mot giganten fra Madrid med 10 mann de siste 23 minuttene på Benito Villamarin.

10 minutter før slutt måtte VAR i aksjon igjen. TV-bildene avslørte at Marc Bartras skulder hindret Real-innbytter Borja Mayoral en mulighet i en omdiskutert situasjon. Dommer Ricardo De Burgos Bengoechea brukte lang tid før han bestemte seg for at Ramos skulle få muligheten fra straffemerket.

Publisert: 26.09.20 kl. 22:56