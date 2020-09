Effektive Viking scorer og scorer – og vinner og vinner

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen – Viking 1–2) De kom under for et oppildnet og gjenfødt Mjøndalen, men scoringsbølgen Viking surfer på denne høsten, drukner poenghåpene til motstander etter motstander.

2–1-triumfen mot Mjøndalen er vikingenes femte seier på rad, den syvende på rad uten tap, og Bjarne Berntsens lag har virkelig funnet scoringsformen:

Med 22 mål på de samme syv kampene er det over tre i snitt, og kanskje enda mer imponerende: De forvalter målsjansene meget bra: De 22 scoringene har kommet på 42 målsjanser, altså mål på hver annen mulighet.

Mot Mjøndalen var de nesten uvanlig ineffektive, med «bare» to mål på syv sjanser, men det var nok til å snu 0–1 til 2–1.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen hadde nemlig tatt grep etter fire tap på de fire siste og alarmerende 1–2 i målforskjell. Han la om til 4–3–3 etter å ha innledet sesongen med trebackslinje og fortsatt med 4–4–1–1 i forrige runde.

Men nå var det tilbake til 4–3–3, som de brukte en lang periode i Obosligaen med suksess, og med den endringen ble dessuten kaptein Christian Gauseth (36) satt ut av laget.

Det skjedde i første kamp etter at Mjøndalen-kapteinen leverte en tirade mot egne lagkamerater i pauseintervjuet med Eurosport halvveis i 0–2-nederlaget for Sarpsborg sist lørdag:

Men det funket umiddelbart for Mjøndalen. De brune gikk rett i angrep og fikk kampens første hjørnespark etter bare 20 sekunder. Tonen var satt, aggressiviteten var tydelig, og lagets andre corner kom bare to minutter senere.

Da hadde Viking knapt hatt pasninger på motsatt banehalvdel, og verre skulle det bli for gjestene: Semb Aasmundsens corner gikk på bakre stolpe til dagens kaptein Markus Nakkim. Han headet til Sondre Liseth, og angriperen brukte også hodet for å styre inn ledelsen til Mjøndalen.

Viking kom etter hvert mer med, men det tok tid. Faktisk kunne Mjøndalen kontret inn 2–0 før vikingene hadde hatt en målsjanse, men situasjonen ga bare dobbel ulykke for Shuaibu Ibrahim:

Først løp han i offside, ifølge assistentdommeren, på Fredrik Brustads pasning, og etter å ha sendt ballen i nettet, uten at det ble tellende, kolliderte Mjøndalen-spilleren med Viking-keeper Iven Austbø. Ibrahim fikk så vondt at han måtte ut.

Viking fikk utligningen de ville ha før pause. Zymer Bytyqi scoret for femte gang på tre kamper. Veton Berisha hadde ikke dagen, så ved pause kastet Bjarne Berntsen inn veteranen Tommy Høiland.

Det var smart, for på pasning fra en annen innbytter, Sebastian Sebulonsen, hælsparket Høiland inn seiersmålet. Samme mann kunne utvidet seieren til 3–1, men traff stolpen da han avsluttet et nydelig, pasningssikkert Viking-angrep.

