VANNPAUSE: Odd-spillerne utnyttet stopp i spillet til å dra ned tempoet. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Drøying frustrerte Glimt – Bakenga ber om mer kynisme i norsk fotball

SKIEN (VG) Odd-spillerne holdt ballen i laget, skaffet frispark og brukte tid på faste situasjoner i sin jakt på tre poeng. Det gikk Bodø/Glimt-leiren på nervene.

Publisert: Nå nettopp

– Det er frustrerende når hvert eneste utspark tar ett minutt. Dommeren la til mye tid, men det blir så oppstykket alt sammen, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG.

Drøying av tid og stopp i spillet førte nemlig til at dommer Espen Eskås la til tre minutter i første omgang og hele seks minutter i andre omgang på Skagerak Arena.

På det publikumsløse stadionet kunne man høre Bodø/Glimt-kaptein Ulrik Saltnes utbryte «vi er vel her for å spille fotball?» under et av de mange avbrekkene i spillet.

– Det er interessant hvordan reglene praktiseres, men dommerstanden får vi nok ikke gjort noe med. Det er tydeligvis lov å drøye tid mot Bodø/Glimt, det kan vi vel slå fast i 2021, sier Saltnes til VG.

Kampen ble spilt dagen etter at den spanske dommeren Antonio Mateu Lahoz fikk mye ros – blant annet fra eks-dommerne Mark Clattenburg og Mark Halsey – for sine prestasjoner i Champions League-finalen.

Lahoz la listen høyt og dømte få frispark. Det var ikke tilfellet i Skien søndag kveld.

– Jeg vet ikke helt hva som er planen der, men jeg liker i hvert fall mye bedre å se fotball som flyter litt og jeg liker å spille fotball hvor det er litt flyt, sier Saltnes.

Odd-spissen Mushaga Bakenga legger ikke skjul på at han brukte rutinen sin der det var nødvendig.

– Rutine må man ha. Jeg er ikke en 18 år gammel spjæling lenger. Nå begynner jeg å være oppi årene og er rutinert. Jeg gjør ting jeg mener er riktig til enhver tid og gjøre det som er best for laget, sier han.

I fredagens episode av podkasten «Spillerådet» tok han til orde for at man bør bli mer kyniske i norsk fotball.

Det sa Odd-spissen i en diskusjon rundt situasjonen hvor Molde-spiller Eirik Hestad stoppet opp istedenfor å gå på mål da Vålerenga-stopper Brage Skaret gikk ned for telling med krampe i kampen mellom Molde og Vålerenga i midtuken.

– Det er det som har vært akilleshælen til oss nordmenn kontra det store utland er kynismen og den innstillingen om at man skal gjøre alt for å vinne. Jeg har kjent på kroppen mange ganger at jeg har vært litt for snill.

– Sånn er det i Norge og det tror jeg ødelegger mer enn det hjelper, sier Bakenga, som måtte forlate banen med en strekkskade like før slutt:

Glimt-trener Kjetil Knutsen er klar på at de ikke kan bruke for mye energi på ting de ikke kan gjøre noe med.

– Det er forståelig at et Odd-lag som har fått en litt dårlig start gjør det de kan for å få de poengene, så må vi fokusere på hvordan vi kan håndtere et kampbilde som i dag.

Odd-trener Jan Frode Nornes er klar på at Odds prestasjon ikke var ekvivalenten til den tsjekkiske stilhopperen Jakub Janda rent estetisk.

– Vi viser vanvittig moral i dag. I dag er det tre poeng som er viktig, ikke stilkarakterer, sier Nornes til VG.

– Det har lugget litt i noen kamper og da er det tre poeng som er viktig. Det arbeidet vi legger ned i dag er fantastisk. Det er mange slitne hoder og bein, men det er det man må gjøre for å ta poeng i Eliteserien. Man må jobbe sokkene av seg, sier Odd-treneren.