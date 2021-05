AVGJORDE TITTELKAMPEN: Luis Suárez satte seiersmålet da Atleti snudde kampen. Uten det målet ville Real Madrid blitt seriemester med sin overtidsscoring. Foto: JUAN MEDINA / X01625

Suárez ble Atlético-helt: − Folk har lidd med meg

(Real Valladolid-Atlético Madrid 1–2, Real Madrid-Villarreal 2–1) Han gråt da han tok farvel med sine venner i Barcelona - etter å ha blitt erklært uønsket av Ronald Koeman. Luis Suárez (34) kom fryktelig sterkt tilbake.

Av Sindre Øgar

– Folk har lidd med meg. Kona mi, familien min, barna. Jeg har spilt fotball i mange år, og det siste året har vært det tøffeste for familien og for meg. Det er en utrolig følelse å få det til i den siste kampen for sesongen, sier Suárez i et intervju vist på Strive.

34-åringen var selvsagt mannen som sikret ligagullet for Atlético Madrid - og som fikk suksesstrener Diego Simeone til å fly høyt da han ble kastet i været i nydelige jubelscener lørdag ettermiddag.

– Atlético ga meg sjansen til å vise at jeg kan prestere på dette nivået. Jeg er takknemlig for at de stoler på meg, sier Suárez i TV-intervjuet.

Alene med Valladolid-målvakt Jordi Masip var uruguayaneren kald som en champion. Han dyttet inn 2–1, måljegerens 21. ligamål for sesongen.

Luis Suárez har vært hovedårsaken til at Atlético har kontrollert La Liga denne sesongen - og han var mannen som fikk æren av å avgjøre det, åtte måneder etter at han gråtkvalt forlot Barcelona:

– Vi har vært det jevneste laget, og derfor er vi mestere nå, sier Suárez, som også fikk spørsmål om sin gode Barcelona-venn Lionel Messi.

– Han er fornøyd fordi vi er venner. Han ønsket meg all lykke i verden, smiler han.

Begge Madrid-gigantene havnet i trøbbel da La Liga skulle avgjøres i Spania, men begge klarte å snu det til 2–1-seier.

les også Haaland feiret og byttet drakt med dommeren

Oscar Plano sjokkerte Atlético-sjef Diego Simeone tidlig i første omgang, men Angel Correa og Luis Suárez snudde det for gjestene midtveis i annen omgang.

I Madrid gjorde Karim Benzema og Luka Modric jobben for Real Madrid – til slutt, men til ingen nytte:

Atlético Madrid hadde alt i egne hender: Seier over nedrykkstruede Real Valladolid og klubbens ellevte ligatittel ville være i boks.

Real Madrid var avhengig av Atlético-poengtap samtidig som de selv gjorde jobben mot Villarreal.

Diego Simeone overtok et Atlético Madrid i trøbbel lille julaften 2011, og førte laget til en sensasjonell ligatittel i 2013/14-sesongen. Klubben har nå ni strake topp tre-plasseringer i La Liga.

Simeone mener ligatittelen betyr ekstra mye i år fordi folk har vært gjennom et tøft pandemiår med mye lidelse.

– Sannheten er at de første følelsene aldri har vært så komplekse. Så vanskelige. Mange venner og familie har dødd. Fans av Atlético og andre lag har lidd, sier han.

– At vi skaper så mye glede, det betyr så mye for oss, sier Simeone.