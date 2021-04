Gull, nedrykk og Champions League – her er vårens fotballguide

Bayern München kan vinne for niende gang på rad. RB Leipzig ligger fire poeng og kan skape ny spenning hvis de slår Bayern hjemme lørdag kveld. Og Robert Lewandowski er skadet og trolig ute i en måned.

Wolfsburg og Eintracht Frankfurt innehar i øyeblikket de to siste Champions League-plassene fra Tyskland.

Det betyr at det er trøbbel for Erling Braut Haalands Borussia Dortmund, som har rotet seg bort og nå ligger på 5. plass, fire poeng bak Frankfurt. Men lørdag møtes nettopp disse to. Med litt jærsk magi kan det derfor bli ny spenning?